塗鴉法院 女子判罰8250元囚30天

洛杉磯市一名女子因塗鴉聯邦法院大樓，9日被判坐牢30天，罰金8250元。（Downtownla.com）

洛杉磯 市一名女子因塗鴉法院大樓，9日被判坐牢30天，罰金8250元。

24歲的洛杉磯市居民Colleen Newton，因三年前參加洛杉磯佛洛依德(George Floyd)聲援和街頭抗議活動時，破壞洛杉磯中心聯邦法院而被提控。被告去年8月承認，她在2020年7月25日的遊行抗議活動中，在洛杉磯法院大樓牆壁上塗鴉，目的是把警察 描繪成豬。

根據法庭文件，被告Newton當時是用紅色噴漆在法院的外牆上塗鴉，將警察畫成豬的形象，旁邊貼上褻瀆文字。整個過程被法院的監控錄像拍個正著。在對法院大樓進行破壞幾周後，Newton在另一次示威中被洛杉磯市警察局逮捕，那次，她試圖使用非法盾牌穿過洛杉磯市警察局的小規模防線。

根據洛杉磯市警察局的報告，洛杉磯市2022年第一季度接獲4601起塗鴉破壞報告，第三季度接獲5459起。塗鴉破壞是洛市2020和2021年除偷車外的第二大公共犯罪，2022年第一季度的塗鴉報告為從2017年以來的最低點。按加州法律，破壞損失在400元以上的塗鴉列為重罪，400元以下損失為輕罪，2022年，洛市共有5412起塗鴉重罪，輕罪2176人。

警方表示，汽車 和卡車的塗鴉，依然是近年塗鴉破壞最主要的目標，從2017年1月1日至2022年5月31日，洛杉磯市共有3萬5454輛汽車和卡車遭到塗鴉。2022年頭五個月，洛市警察局接獲147起餐館塗鴉報告，46起小學塗鴉報告，19起塗鴉是針對警方建築。