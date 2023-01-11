殺侄案 史德運稱病再延審至3月

「史德運殺侄子案」 初審再度延期，將於3月10日召開。（ABC截圖）

長達近七年未終結的訴訟「史德運殺侄子案」，原定1月10日在阿罕布拉法院（Alhambra Courthouse）召開審前聽證（Pretrial Hearing）。受害家屬的代表律師蔡玫慧透露，由於原本負責該案的檢察官（Prosecutor）近日晉升為法官，案件在轉交過程當中，以致初審會再度延至3月10日進行。

2016年1月22日，住在亞凱迪亞 市（Arcadia）時年44歲的華裔男性史德運，涉嫌殺害其親侄子：15歲的林麒安(Anthony Lin)和16歲的林智崴(William Lin)。據悉，兩名少年在家中慘遭鈍器殺害。案發後，史德運連夜逃至香港 ，在洛杉磯 警方和香港警方的合作下，史德運於2016年4月被逮捕並引渡回美國。因為史德運的律師聲稱他的精神受到創傷，無法正常參與法庭審判，導致案件的訴訟進展一拖再拖。

2018年1月，大陪審團以一級謀殺罪（first-degree murder ）起訴史德運。起訴書指出，史德運使用致命的危險鈍器殺害受害人，符合謀殺案的「特殊情況」 （murder under special circumstances），使其有資格被判處死刑或終身監禁，不得假釋。但是，2021年初洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón )下令，對所有未判決或待判決的案件撤銷加重處罰的「特殊情况」，這讓此案在2021年2月險些被拿掉特殊情況的指控。