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核桃市鑽石吧 助受傷警校生

記者楊青/核桃市報導
管毅（右起）、Jim陳、核桃市議員秦振國等，向受傷預備警員Derek Perez捐款，表達慰問與支持。（Wanyu基金會提供）
管毅（右起）、Jim陳、核桃市議員秦振國等，向受傷預備警員Derek Perez捐款，表達慰問與支持。（Wanyu基金會提供）

核桃市議會、鑽石吧市議會和洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧分局，9日聯合為月前在一次汽車攻擊事件中受傷的警員籌款，雨中的燒烤籌款活動吸引上百人共襄盛舉。

兩市的市長、市議員、工作人員以及警局主管和警員，參加當天上午11時開始的籌款活動，活動以燒烤、熱狗、漢堡和薯片形式展開，持續六個小時的活動同時吸引兩市和周邊不少市民參加，為受傷警員捐款。「社區治安人人有責群組」（TACF）主席管毅秀、理事Jim陳，以及核桃市議員暨Wanyu基金會負責人秦振國等，慷慨捐資1500元。

秦振國表示，核桃市一直非常重視城市的安全問題，多年來在保證警局預算的同時，也通過各種活動表達對警員的支持和感謝，市府和社區大批民眾當天主動參加捐款活動，就是一個實例。

當天籌款活動的受益人是22歲的Derek Perez，從小住在核桃市，他是2022年11月16日洛杉磯縣汽車攻擊事件中受傷的25名警員之一。

22歲的鑽石吧居民古鐵雷斯（Nicholas Joseph Gutierrez）11月16日清晨6點30分左右，開車前往南惠提爾的Mills Ave.10600號街區的洛杉磯縣警察學校STARS中心附近，當大約75名警察學員們正分四個隊列進行跑步訓練時，古鐵雷斯駕駛他的本田CRV以每小時30至40哩的速度駛近人群，逆向撞入人群，當場造成超過20人受傷，其中五人傷勢嚴重。

據現場目擊者說，撞擊人群的肇事汽車撞得稀巴爛，汽車頭部嚴重變形，對人群造成的傷害可想而知。肇事者古鐵雷斯也受輕傷，被送往醫院。根據洛縣警局現場測試，古鐵雷斯身上的酒精含量為零。古鐵雷斯數小時後在家中被捕，目前被控企圖謀殺執法人員等多項罪名。

在事件中受到撞擊的警員，是洛杉磯縣警察局STARS中心學院646期學員，他們當時正在接受為期22周的培訓計劃，計劃完成槍支、法律、警察程序、自衛、執法駕駛、體能等廣泛培訓，車禍發生時學員們的訓練才到第八周。

受傷後，Derek Perez和其他的傷員一起都被迫停止訓練。目前他的身體恢復順利，已能站立行走。

警察 核桃 汽車

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