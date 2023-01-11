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5歲童遭洪水沖走 只找到1隻鞋

洛杉磯訊
遭捲走的男童照，目前搜救隊正加緊腳步搜救。（聖路易斯奧比斯波縣警局）
遭捲走的男童照，目前搜救隊正加緊腳步搜救。（聖路易斯奧比斯波縣警局）

緊鄰洛杉磯縣的聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County），1月9日（週一）一名五歲幼童在暴風雨來襲期間遭洪水沖走， 經過一日搜索，當局僅找到男童的一隻鞋子。搜救隊表示，會加緊速度找到男童。

失蹤男童多安 (Kyle Doan) 9日上午約8時，與駕駛白色卡車的母親行經帕索羅布爾斯區（Paso Robles）時遭洪水捲走，多安母親不久後被擱淺岸邊獲救，多安的身影則隨著薩利納斯河（Salinas River）洪水一同消失。

當局接獲通報後，隨即派出潛水員、警探、無人機、直升機展開搜索，在長達五小時的搜救時間內， 消防員僅找到男童一隻鞋子，隨後因不斷上升的水位取消當日救援。並發布多安失蹤資訊，希望行經民眾可以一同協尋。多安身高約 4 英尺（122公分）、體重 52 磅（23 公斤）、棕金色短髮、淡褐色眼睛。失蹤時身著黑色羽絨服、藍色牛仔褲和藍灰色Nike球鞋。

聖縣警方發言人西波拉 (Tony Cipolla)表示，男童遭捲入的溪流，在暴風雨來臨前，已經乾涸多年，因此很難判斷男童具體在下游什麼位置。

目前聖縣已於10日（週二）上午約10時30分恢復搜救工作，而多安就讀的聖米格爾（San Miguel Joint Union ）學區負責人格蘭多利（Karen Grandoli ）則表示，聖米格爾是一個緊密聯繫的社區，在這場悲劇中，學區內的每個人都為多安持續祈禱，也希望他的家人盡快找到他，學區的所有工作人員會無條件對其家人給予支持。

洪水 學區 洛杉磯

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