抨擊佛州「不說同性戀法」 加州檢長：公然恐嚇LGBTQ+群體

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）加入一個由18位檢察長組成的聯盟，提交了一份非當事人意見書，抨擊佛州「不要說同性戀法」。（記者劉先進／攝影）

佛羅里達州2022年通過並簽署「不要說同性戀 法」（Don't Say Gay Law），明確禁止在幼稚園到三年級進行關於性取向或性別認同的課堂教學。佛州 聯盟隨即提告佛州教育委員會並挑戰該法律。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）2022年12月底加入一個由18位檢察長組成的聯盟，在本案中提交了一份非當事人意見書，抨擊佛州這項極端的法律試圖通過審查或直接禁止討論性取向和性別認同，將LGBTQ +群體從佛州的課堂上抹去。

在法庭之友簡報中，上述聯盟敦促佛州北區地方法院，允許原告挑戰該法律的修正申訴向前推進，並強調各州努力打擊全國範圍內對LGBTQ+美國人的歧視。

佛羅里達州的1557號眾議會法案（HB 1557）於2022年3月28日簽署成為法律，即「不要說同性戀法」。法律明確禁止在幼稚園到三年級進行關於性取向或性別認同的課堂教學，並禁止對所有其他學生進行這種教學，除非其符合國家標準。包括家長和學生在內的佛州聯盟，在該法頒布後幾天就提起訴訟，挑戰該法。

原告隨後提交了一份修正的申訴書，旨在進一步確定HB 1557的具體危害，而法院最初裁定駁回案件的資格。在隨後支持修正申訴的法庭之友簡報中，18位州檢察長們再次明確表示，佛州的「不要說同性戀法」是一個極端的例外。1557號法案不是將大部分教育決定權留給學校和教師，而是允許家長將學校告上法庭，即使是微小的教學選擇，並對沒有在課堂上審查LGBTQ+問題的學區施加法律責任。與許多其他州促進包容性的努力相比，1557號法案的主要影響是，侮辱和傷害佛州和全國各地的LGBTQ+青少年，導致不利的心理健康和學習結果，這可能會遠遠超出佛州的邊界。

邦塔說，孩子應該在一個他們的身分被接受的世界裡成長。但是，通過佛州的「不要說同性戀法」，州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 反而選擇了通過審查和訴訟威脅來羞辱、壓制和消除學校中的LGBTQ+人。這是公然企圖騷擾和恐嚇LGBTQ+學生、教師和家庭。「在加州，我們正在反擊，不會退縮，我們與LGBTQ+社區站在一起。」

在法庭之友簡報中，該聯盟宣稱，佛州的「不要說同性戀法」使佛州的青少年被汙名化，這些傷害也延伸到其他州的青少年。羞辱LGBTQ+青少年的教育決定，直接損害了心理健康和教育成果。如果允許此法繼續生效，1557號法案將增加反LGBTQ+的偏見。佛州與其他州不同，它讓學校社區為合法的教學決定承受昂貴的訴訟。其他州的經驗削弱了佛州關於其極端立法具有合法教學目的的論點；另外，佛州為駁回目前對第1557號法案的挑戰而竭盡全力，法院應予以拒絕。