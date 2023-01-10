好市多鬧蛋荒 3月內漲4元

位於阿蘇薩的好市多9日雞蛋賣光，第二天才有。這款雞蛋三個月內漲了四元。（讀者提供）

美國去年就開始爆發禽流感（Bird Flu），導致近一年來雞蛋 價格飆漲。近期，雞蛋缺貨更加嚴重，南加州 不僅多個城市的超市雞蛋售罄，或價格上漲嚴重，就連以量大庫存充足的好市多 （Costco），也連續好幾天雞蛋賣光了。有華人抱怨，跑了多家好市多，都不見雞蛋蹤影，從沒見過這樣的情況。好市多的雞蛋近期價格也有所上漲。

南加州居民李女士9日中午去了阿蘇薩（Azusa）的好市多，結果那裡的雞蛋賣光了。雞蛋貨架上貼著手寫的標識：「沒有雞蛋了！對不起！明天才會有。」李女士說，看來要第二天一早去搶雞蛋才行。

李女士家裡只剩三個雞蛋。她說，在美國生活這麼久，第一次感受到這麼嚴重的雞蛋荒。當月5日，也就是四天前，她去蒙特利公園市（Monterey Park）的好市多，那時雞蛋也賣光了。她說，這幾天家裡大人都沒敢再吃雞蛋，只留著幾個給孩子吃。

李女士說，她習慣去好市多買蛋，因為與其他超市相比，價格相對實惠，但最近好市多的雞蛋漲價很厲害。

除了阿蘇薩的好市多和蒙特利公園市的好市多，有網友7日爆料奇諾岡（Chino Hills）的好市多當天也沒有雞蛋。

自去年以來，好市多部分門店時不時就出現雞蛋售罄的現象，並且限購兩盤。如今雞蛋荒更嚴重，一向以「量大便宜」著稱的好市多，也頂不住雞蛋荒的壓力漲價，雞蛋售罄更是常事。

如以其自營品牌Kirkland 走地雞（cage free）大號Grade AA60顆裝雞蛋為例，去年10月21日價格為11.99元。如今該款雞蛋價格漲至15.99元，短短不到三個月漲了四元。

除了好市多，其他超市雞蛋漲價更兇。例如某華資超市，一盒12顆裝的有機雞蛋將近10元。民眾直呼吃不起，開玩笑說要自己養雞。其他超市如沃爾瑪、Trader Joe’s，Whole Foods，Vons等超市都出現不同程度的缺貨。

美國目前出現的雞蛋荒，主要由於雞瘟大爆發，很多農場不得不將雞殺死，導致雞的數量銳減，雞蛋產量減少。此外，供應鏈等問題也促成了雞蛋荒。根據美國農業部最新數據，上周加州12顆裝大號雞蛋平均售價7.37元，12月初時，同款雞蛋價格才4.83元。而去年1月這款雞蛋價格為2.35元，雞蛋價格上漲幅度之大可見一斑。