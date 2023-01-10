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中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

雞蛋怎麼變得這麼貴？

洛城新語

2023年剛開啟，不少民眾卻開始為雞蛋發愁了。

在新年的第一周裡，加州一打雞蛋的平均價格已漲至7.37元，價格與去年相比翻了三倍多；而最新的消費者物價指數(CPI)顯示，11月雞蛋平均價格較去年同期上漲49.1%，遠超其他食品雜貨。在南加華人區的超市內，有民眾竟發現一打雞蛋的價格逼近十元，如此誇張的漲價速度實在讓人難以接受。

雞蛋價格失控，供需關係兩頭的失衡脫不了干係。

2022年爆發的禽流感，顯然是造成「母雞荒」的罪魁禍首，這給雞蛋供給造成了很大麻煩。禽流感具有高度傳染性，致死率也非常高，通常會在48小時內就能殺死雞群中90%至100%的雞。有關部門為防止進一步傳播，在發現禽流感後，通常要求養殖業主必須殺死剩餘的家禽。自去年2月起禽流感大規模爆發以來，美國有近6000萬隻雞被撲殺。

另外一邊，是對於雞蛋需求的持續增加。美國近兩年就業數據良好，失業率處於歷史低位，收入增加的人群也就推動了食品的消費，而蛋類在食品消費中持續佔據著重要比重，這也是導致雞蛋價格上漲的一種可能。另外，年底的假日季也給消費帶來了增長的動力。

雞蛋生產成本的增加同樣不可忽視。 2022年美國通膨率飆升至歷史高點，居高不下。從生產到生活，物資和人力費用大幅增加，與雞蛋生產相關的飼料價格和人工成本也隨之上漲，雞蛋的價格自然也就穩不住了。

實際上，雖然雞蛋的營養非常豐富，但生活中優質蛋白的攝取來源絕對不止雞蛋一種。魚類、蝦、乳製品等均富含大量的蛋白質，日常飲食中可攝取蛋白的方式還是較為多樣。儘管雞蛋有不可替代的營養價值，但只要注意基本的日常營養膳食結構，也大可不必因為雞蛋價格暫時的上漲而造成太多煩惱。

有經濟學家預測，這一波「雞蛋熱」會在2023年第一季度結束。不過，也有一種說法是，隨著未來第12號提案的生效，今後想吃到像往常一樣的「平價蛋」可能真的並不那麼容易了。加州2018年高票通過的第12號提案——即動物福利提案，禁止出售傳統「不人道」的籠養雞蛋。這不僅會進一步導致成本的增加，也可能在短時間內對供應端造成衝擊。

只希望到頭來，不要又讓消費者買單。

雞蛋 流感 加州

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