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美國銀河藝術中心 傳統喜慶表演迎春

記者戴啟鉻／洛杉磯報導
美國銀河藝術中心學員在表演中。（藝術中心提供）
美國銀河藝術中心學員在表演中。（藝術中心提供）

美國銀河藝術中心（Galaxy Arts Center）參加洛杉磯世界日報2023年1月21至22日的「Tu-gether」迎春年節展。學員們將表演精心編排節目，獻給參加活動的廣大民眾。

藝術中心創辦人表示，將在年節展上表演中國傳統民族樂器、民族舞蹈等節目，例如充滿新年喜慶氣氛的器樂合奏「金蛇狂舞」，還有大氣磅礴、耳熟能詳的電影、電視劇主題音樂「男兒當自強」、「鐵血丹心」及「滄海一聲笑」等。

美國銀河藝術中心成立於2004年，是非營利組織，位於南加州橙縣。成立宗旨是藉由音樂與藝術，來促進中國與西方文化交流，激發海外青少年對中國音樂、藝術的學習興趣，並提供社區文化藝術服務。

美國銀河藝術中心銀河少年藝術團，是美國及南加州領先的青少年民族國樂團。該藝術中心自2005年開始活躍於社區，參與過許多大型活動的表演，深受觀眾喜愛和肯定。

藝術中心2011年起，承辦中國中央音樂學院中國民族樂器海外考級。並於2013年開始舉辦「華樂盃」中國民族器樂、舞蹈、聲樂國際大賽。希望有興趣學習中華文化、藝術的青少年愛好者加入，更歡迎各工商團體給與支持和鼓勵。讓出生在美國各族裔家庭孩子們，有機會接觸和學習中華傳統文化、藝術，將中華文化代代傳承並發揚光大。

美國銀河藝術中心網站：https://galaxyarts.org

Youtube : Galaxy Arts Center

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