台工研院「我視AI魚缸」 獲評CES 5大新奇科技、最佳看點

法國電力公司代表團參訪工研院「碳化矽電動動力驅控器」。(工研院提供）

8日剛剛閉展的美國消費性電子展（CES 2023 ），台灣工研院機器人、電動車、健身科技應用驚艷全場。「我視AI 魚缸」榮登2023最佳看點。

今年經濟部技術處補助下推展的工研院AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，吸引AP、Fox Business、IEEE、日本讀賣新聞，及每月2000多萬流量的知名西文新聞網站Infobae等多家媒體，採訪報導，短短數天國際性報導超過1600則。

其中頂尖科技媒體Interesting Engineering報導，「我視AI魚缸」為CES 2023五項新奇科技之一，ENVERITAS也以「BEST OF CES 2023」 （2023CES最佳看點）盛讚這項技術。知名市場研究機構Insider Intelligence數位健康專題報導「運動生理感測與指導數位分身」，與「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」。

全球疫情趨緩，今年CES展會規模較去年成長70％，吸引全球174個國家、超過3200家參展商。工研院行銷九項創新技術，四天展期內吸引破萬人次參觀，同時也有逾千家國際產、學、研單位與工研院進行洽談，包括Nike、Panasonic、LG、3M、知名遊艇公司NAVIER、日本電信商Docomo、德國體育用品商ISPO Network，及通訊公司Jenesia 1等。

工研院今年展出的AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，在AI、電動車、智慧製造及無人商機有多項創新應用陸續吸引洽詢，其中，「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會；來自時尚領域Echnofashion的Huseyin Ozturk表示，RobotSmith可以有很大應用，例如用在珠寶業的戒指跟銀飾手工拋光。法國電力公司（Électricité de France S.A.；EDF）高階代表團認為，「碳化矽電動動力驅控器」很符合時下電動車市場需求；也有功率元件大廠認為此技術小而美，體積小、功率佳，希望有合作機會，提升產品優勢，強化公司的既有功率開關元件產品。