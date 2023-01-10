我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

台工研院「我視AI魚缸」 獲評CES 5大新奇科技、最佳看點

洛杉磯訊
法國電力公司代表團參訪工研院「碳化矽電動動力驅控器」。(工研院提供）
法國電力公司代表團參訪工研院「碳化矽電動動力驅控器」。(工研院提供）

8日剛剛閉展的美國消費性電子展（CES 2023），台灣工研院機器人、電動車、健身科技應用驚艷全場。「我視AI魚缸」榮登2023最佳看點。

今年經濟部技術處補助下推展的工研院AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，吸引AP、Fox Business、IEEE、日本讀賣新聞，及每月2000多萬流量的知名西文新聞網站Infobae等多家媒體，採訪報導，短短數天國際性報導超過1600則。

其中頂尖科技媒體Interesting Engineering報導，「我視AI魚缸」為CES 2023五項新奇科技之一，ENVERITAS也以「BEST OF CES 2023」 （2023CES最佳看點）盛讚這項技術。知名市場研究機構Insider Intelligence數位健康專題報導「運動生理感測與指導數位分身」，與「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」。

全球疫情趨緩，今年CES展會規模較去年成長70％，吸引全球174個國家、超過3200家參展商。工研院行銷九項創新技術，四天展期內吸引破萬人次參觀，同時也有逾千家國際產、學、研單位與工研院進行洽談，包括Nike、Panasonic、LG、3M、知名遊艇公司NAVIER、日本電信商Docomo、德國體育用品商ISPO Network，及通訊公司Jenesia 1等。

工研院今年展出的AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，在AI、電動車、智慧製造及無人商機有多項創新應用陸續吸引洽詢，其中，「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會；來自時尚領域Echnofashion的Huseyin Ozturk表示，RobotSmith可以有很大應用，例如用在珠寶業的戒指跟銀飾手工拋光。法國電力公司（Électricité de France S.A.；EDF）高階代表團認為，「碳化矽電動動力驅控器」很符合時下電動車市場需求；也有功率元件大廠認為此技術小而美，體積小、功率佳，希望有合作機會，提升產品優勢，強化公司的既有功率開關元件產品。

線上洽談服務也從1月8日起持續提供，已有UL Solutions、南瑋實業等多家公司洽詢。

工研院參加CES 2023展出AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，...
工研院參加CES 2023展出AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，也攜手和碩聯合科技共同參展展出「O-RAN管理系統完整解決方案」，更吸引通訊公司Jenesia 1商機洽談。(工研院提供）
工研院「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域...
工研院「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會。(工研院提供）
知名媒體Fox Business特派員Kelly O’Grady 體驗iSpor...
知名媒體Fox Business特派員Kelly O’Grady 體驗iSportWeaR。(工研院提供）

2023 AI CES

上一則

洛市車禍2車相撞 母子4人重傷 肇事者跛腳逃逸

下一則

3大5小遊洛杉磯國家森林受困河谷 搜救隊做滑索助脫困

延伸閱讀

台灣新創進軍CES 2023 生技醫療獲市場肯定

台灣新創進軍CES 2023 生技醫療獲市場肯定
台灣新創闖CES 科技新創國際外交 觀展人數創歷年新高

台灣新創闖CES 科技新創國際外交 觀展人數創歷年新高
台灣新創CES 2023大放異彩 國科會跨部會成果豐碩

台灣新創CES 2023大放異彩 國科會跨部會成果豐碩
台灣近百新創賭城參展CES 奪10個創新大獎

台灣近百新創賭城參展CES 奪10個創新大獎
台灣科技廠協力 BMW車殼會變色

台灣科技廠協力 BMW車殼會變色
鴻海試產iPhone 15 深圳觀瀾廠進入NPI階段

鴻海試產iPhone 15 深圳觀瀾廠進入NPI階段

熱門新聞

中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼