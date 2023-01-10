3大5小遊洛杉磯國家森林受困河谷 搜救隊做滑索助脫困

八名徒步者被困河流中，搜救隊製作滑索成功解救。（蒙特羅斯搜救隊提供）

五名兒童和三名成人8日（周日）晚，被困在洛杉磯 國家森林（Angeles National Forest）圖洪加峽谷（Tujunga Canyons）地區，處於兩條上升的河流交叉口之間。搜救人員製作臨時滑索，終於將八人成功解救。

根據蒙特羅斯搜救隊（Montrose Search and Rescue Team）稱，當時被困者意識到已處於危險之中，其中一名成年人激活緊急信標尋求幫助。

搜救隊趕到現場後，搜救人員Leum和平民志願專家Richards，兩人被降到峽谷底部700呎處，救助八名被困旅行者，他們當時正在尋找出路。

Leum 將繩子的一端穿過雨水氾濫的河流，並將其固定在一棵樹上，Richards爬上另一棵樹製作第二個固定點。當局在一條推文中表示，解救人員做了一個臨時的高空滑索，讓孩子們穿過，然後大人們用繩子作為安全線小心過河。

更多的救援隊成員及時趕到，幫助所有徒步旅行者成功渡河。當局9日表示，救援者帶著八名被困者過了幾次河流後，每個人都又濕又冷，但他們最終安全地回到救援車上。