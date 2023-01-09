發源地巴沙迪那推「起司漢堡周」 30家餐廳祭優惠

巴沙迪納將於1月22日到27日舉辦起司漢堡周，提供特別餐點和優惠活動。（活動官方網站）

起司漢堡可以說是美國的國民美食，但很多人不知道起司漢堡的來源地，是南加州 華人不在少數的洛杉磯 縣巴沙迪那（Pasadena）市，而且還是由一位青少年為了掩蓋過錯中意外發明的。

為慶祝起司漢堡的發明，巴沙迪那即將在1月22日至27日將舉辦起司漢堡周（Cheeseburger Week）。期間將有30家餐廳、酒吧，還有漢堡專賣店提供招牌漢堡、創意起司漢堡料理，還有超值優惠，來紀念發明起司漢堡的人。

第一個起司漢堡是由斯騰伯格（Lionel Sternberger）發明，1924年時他正在爸爸開的漢堡店「The Rite Spot」幫忙。但在煎肉餅時不小心將一面煎焦，為了掩蓋疏失，他在焦黑的肉餅蓋上一片起司，並遞給客人。

沒想到這個組合意外的受客人歡迎，在科羅拉多大街（Colorado Blv.）有一間販賣漢堡中夾一片起司的店，瞬間湧入大批人潮前來嚐鮮。

自此，起司漢堡變成了美國人最愛的食物之一。斯騰伯格的意外發明也曾被翻拍成紀錄片，就連洛杉磯時報（Los Angeles Times）還有時代雜誌（Time magazine）都介紹過他。

將參與起司漢堡周的餐廳包括，知名連鎖快餐店麥當勞（McDonalds）、福來雞(Chick-fil-A)，還有In-N-Out漢堡。其他還有The Raymond Restaurant、El Portal、The Stand，以及Pie 'n Burger等餐廳，都將推出特別餐點或優惠。

巴沙迪那商會會長利特爾（Pual Little）表示，在過去的99年間，不只是美國人，全世界上億人都深愛起司漢堡。巴沙迪那雖然是由新年的玫瑰遊行 （Rose Parade）聞名，但是希望在起司漢堡周能展現城市不同的面相。