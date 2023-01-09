南加華人作協 1月14日雲端旅遊講座

北美南加州華人寫作協會將於1月14日（周六）晚上6點至8點（美西時間）舉辦雲端旅遊講座，主題是「走出書本去旅遊，走進書本長知識 」。（主辦單位提供）

北美南加州 華人寫作協會將於1月14日（周六）晚上6點至8點（美西時間）舉辦雲端 旅遊講座，主題是「走出書本去旅遊，走進書本長知識 」，將邀請該會理事鍾一萍，分享在絲路千年古國、阿拉伯富裕國、非洲南端三國的旅遊心得。

鍾一萍為機械工程博士，從事專業工程數十年，業餘常在報章雜誌發表散文和小說，退休後各處旅遊觀光，足跡幾乎踏遍世界各角落。鍾博士旅遊時，用其工程師敏銳的眼光觀察當地風土民情，回來後發表旅遊文章，除了描繪其眼見耳聞的美景，更深入探討當地的文化及歷史，觀感敏銳深入，讓讀者閱後增長許多知識。

位於高加索的喬治亞國和亞美尼亞國都是千年古國，兩國地理位置相似，卻有不同的境遇，演講中將討論其中的差異。阿拉伯半島因盛產石油 ，成為世界富裕國，演講中將分享富裕國的都市建築藝術。非洲是野生動物樂園，這段演講將展示各式各樣奇特的野生動物。

演講將以網路Zoom方式發表，歡迎上線參與討論。該場演講美東時間是晚上9點至11點，美中/ 南是晚上8點至 10點。Zoom ID: 279 356 5151；Passcode: 580986。