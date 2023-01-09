我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

南加華人作協 1月14日雲端旅遊講座

洛杉磯訊
北美南加州華人寫作協會將於1月14日（周六）晚上6點至8點（美西時間）舉辦雲端旅遊講座，主題是「走出書本去旅遊，走進書本長知識 」。（主辦單位提供）
北美南加州華人寫作協會將於1月14日（周六）晚上6點至8點（美西時間）舉辦雲端旅遊講座，主題是「走出書本去旅遊，走進書本長知識 」。（主辦單位提供）

北美南加州華人寫作協會將於1月14日（周六）晚上6點至8點（美西時間）舉辦雲端旅遊講座，主題是「走出書本去旅遊，走進書本長知識 」，將邀請該會理事鍾一萍，分享在絲路千年古國、阿拉伯富裕國、非洲南端三國的旅遊心得。

鍾一萍為機械工程博士，從事專業工程數十年，業餘常在報章雜誌發表散文和小說，退休後各處旅遊觀光，足跡幾乎踏遍世界各角落。鍾博士旅遊時，用其工程師敏銳的眼光觀察當地風土民情，回來後發表旅遊文章，除了描繪其眼見耳聞的美景，更深入探討當地的文化及歷史，觀感敏銳深入，讓讀者閱後增長許多知識。

位於高加索的喬治亞國和亞美尼亞國都是千年古國，兩國地理位置相似，卻有不同的境遇，演講中將討論其中的差異。阿拉伯半島因盛產石油，成為世界富裕國，演講中將分享富裕國的都市建築藝術。非洲是野生動物樂園，這段演講將展示各式各樣奇特的野生動物。

演講將以網路Zoom方式發表，歡迎上線參與討論。該場演講美東時間是晚上9點至11點，美中/ 南是晚上8點至 10點。Zoom ID: 279 356 5151；Passcode: 580986。

石油 加州 雲端

上一則

世界晚報／亞裔女手擒高一顆頭竊賊 尖叫尋鄰居報警

下一則

開版的話

延伸閱讀

小鹿遇暴雪「凍」彈不得 路人急救援

小鹿遇暴雪「凍」彈不得 路人急救援
他貼近珍稀雪駱駝自拍惹怒牠 慘遭猛追「跌個狗吃屎」

他貼近珍稀雪駱駝自拍惹怒牠 慘遭猛追「跌個狗吃屎」
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
世足賽╱教練相惜 克隊：偉大比賽 摩洛哥：鼓舞非洲

世足賽╱教練相惜 克隊：偉大比賽 摩洛哥：鼓舞非洲
非洲地緣政治博弈 美難挽頹勢

非洲地緣政治博弈 美難挽頹勢
世足賽／摩洛哥黑馬之旅落幕 教頭預告非洲20年內稱霸

世足賽／摩洛哥黑馬之旅落幕 教頭預告非洲20年內稱霸

熱門新聞

中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

2023-01-04 14:59
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）

4匪持槍豪宅搶劫 華人老夫婦慘被捆綁數小時

2023-01-01 02:18

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？