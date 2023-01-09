洛市高中周遭賣淫猖獗 家長抗議

猖獗的犯罪活動讓學生跟家長忍無可忍，站上街頭抗議。（abc7截圖）

洛杉磯 市阿蘭·勒羅伊·洛克高中（Alain LeRoy Locke College Preparatory Academy ）學生們1月6日（周五）發起校園抗議活動，並聲稱校園周遭不僅賣淫活動猖獗，人口買賣更是見怪不怪，希望警方加強警力。

位於洛市南邊的洛克高中，距離學生們聲稱的南菲格羅亞走廊（South Figueroa Corridor）的賣淫據點，僅不到十分鐘車程，上下學必經的小路更頻繁的有陌生人出沒，而怪異的貓叫聲更讓學生們十分害怕，因此家長們及學生自發性的在6日發起抗議活動。

學生科埃略（Elizabeth Coelho）表示，校園附近很多人口販賣案例，而這些人販子通常在挑準時機後，將人綁走、賣掉器官，讓學生們十分害怕，希望可以看到類似情形終止。學生馬丁內斯（Monserrat Martinez）也表示，身邊就有幾位因此遭受性虐的朋友。洛克高中則向警方呼籲，希望洛市可以增加警察 執法以阻止賣淫活動。

洛市與洛克高中有類似遭遇的KIPP 社會公立學校（KIPP Socal Public Schools），在家長、學生和老師的努力下，成功的買下校園遭周的犯罪大本營棕櫚汽車 旅館（Palms Motel），並將其拆除。