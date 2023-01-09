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多元化議會組成 創新紀錄

編譯組／綜合報導
本屆加州議會出現有史以來最多元化情形。圖為華裔州眾議員羅達倫。(議員官網)
本屆加州議會出現有史以來最多元化情形。圖為華裔州眾議員羅達倫。(議員官網)

本屆加州議會出現有史以來最多元化情形。參、眾兩議會全部議員人數120人，女性即高達50人，另有一席目前情況仍未明朗。此外西語裔與公開多元性別族群（LGBTQ）州議員人數之多，亦創下新的歷史紀錄。另外最引人注意的是，今年加州議會首次選出印度錫克裔回教徒州眾議員

即令加州議會多元性增強，進一步分析，婦女、西語裔、亞裔州議員人數仍不及其各自加州人口比例。因此加州議會的多元性，仍有其加強改善空間。

議會代表的重要性不言而喻，因為相關社區代表愈多，其所提出的議題質量增加，也就愈受到州府的重視，這些議題包括女性的生育健康問題、薪資平等問題等。這些相關議題均立法通過，成為加州正式法律。另外LGBTQ立法黨團於上個會期中，成功推動一項歷史性立法，讓加州成為跨性別健康醫療的保護地。

另外一些歷史性相關議案包括加州可負擔住屋問題與加州遊民問題。如何適當處理這些問題，將會影響到加州平均生活費與生活品質等。一些加州眾議員成立租戶黨團，對全部議員進行問券調查，結果回覆調查的93名州議員中，只有八人自稱為租戶，其他人不是屋主就是房東。

本屆州議會變動極大，有些議員辭職，或者高升，因此空出不少席位開放競爭。另外今年選舉剛好是每10年一次的選區重劃，形成許多競爭激烈的戰場。這次選區重畫由獨立委員會進行。本屆獨立委員會採取「社區優先」，包括少數族裔社區在內。因此中谷地區的旁遮普錫克教徒 (Punjabi Sikhs) 積極參與選區重畫，其社區共同努力，終於順利推選出加州首位錫克教族裔州眾議員，即代表貝克斯菲 (Bakersfield) 的州眾議員班恩斯 (Jasmeet Bains)。

根據加州公共政策研究院 (Public Policy Institute of California)，這次新劃分出來的選區中，以西語裔為主的選區增加極多。西語裔選區數量比例幾乎符合其達投票年齡選民人數比例。

加州大學政治系與公共政策教授葛羅斯 (Christian Grose) 說，接受民眾意見所進行的選區重畫，將更可能增加不同族裔候選人，促進加州的平等多元性。

本屆加州議會出現有史以來最多元化情形。圖為LGBTQ成員加州參議員威善高。(本報...
本屆加州議會出現有史以來最多元化情形。圖為LGBTQ成員加州參議員威善高。(本報檔案照)

加州大學 眾議員 LGBTQ

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