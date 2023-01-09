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市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

州議會開議 遊民住房問題聚焦

編譯組／綜合報導
房屋仍是州議會今年會期重要議題。(Getty Images)
房屋仍是州議會今年會期重要議題。(Getty Images)

加州州議會新的一屆會期上周展開。會期開始之初進展緩慢，隨後即將加速腳步，處理加州目前所面臨重大問題，其中包括遊民人數大幅成長、汽油公司對昂貴油價應負責任、以及加州為全球第五大經濟體，如何面對今年預算赤字與可能爆發的經濟衰退，均為眾所矚目的問題。

州議員提案截止日期為2月17日，目前離各委員會討論各項議案，州參、眾兩會表決議案時間仍遠。上周三議會開會第一天，參、眾兩會只各自提出一項議案。

州眾議會議長倫登 (Anthony Rendon) 接受訪問時表示，住房問題仍是州議會今年會期重要議題，其中包括州府近年來動用數十億元專款，處理加州遊民問題與其他房屋發展計畫的成效問題。

倫登並且表示，他計畫推出一系列議案，處理交通工具排放出來的溫室效應氣體影響氣候變遷的問題。他強調，加州一向是全國處理氣候變遷問題的領導，因此更應該設法保持這種優勢地位。

面臨全球性經濟下滑，加州今年經濟也不例外，根據州府財政諮詢辦公室，加州今年將面臨240億元預算赤字。紐森州長過去幾個月經常發言要求加州各界警覺經濟衰退問題，他即將公佈今年初步預算草案。

然而州議會領導對應付加州預算赤字問題表示樂觀。他們指出，加州府庫目前儲存數十億元預算盈餘。州參議會預算委員會主席史金納參議員 (Sen. Nancy Skinner)指出，雖然由於今年赤字，州府可能無法推出新建設計畫，然而加州目前經濟狀況健全。

史金納表示，加州去年預算盈餘豐盛，當時撥出未來幾年一次性支出專款就高達約500億元，因此仍有能力應付目前赤字。不過如果經濟情況繼續惡化，議會將會減少部分計畫專案規模。

有關油價昂貴問題，紐森州長雖然嚴詞批評汽油公司牟利過甚，然州府如何懲罰這些汽油公司，目前情況仍未明朗。倫登議長表示，雖然目前油價開始下跌，議會仍將會進行處理有關汽油公司相關議案。

另外州議會目前乃為史上族裔最為多元化的一屆，代表貝克斯菲德 (Bakersfield) 的印度錫克裔州眾議員班恩斯 (Jasmeet Bains) 已率先提出有關類鴉片藥物芬太尼 (fentanyl) 毒癮的法案，法案內容包括如何協助罹患芬太尼毒癮民眾，以及如何消除這種毒品。

加州州議會新的一屆會期上周展開，處理加州目前所面臨重大問題。(Getty Ima...
加州州議會新的一屆會期上周展開，處理加州目前所面臨重大問題。(Getty Images)
倫登議長表示，雖然目前油價開始下跌，議會仍將會進行處理有關汽油公司相關議案。 ...
倫登議長表示，雖然目前油價開始下跌，議會仍將會進行處理有關汽油公司相關議案。 (Getty Images)

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