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加州亞裔600萬 比例全美第二

編譯組╱綜合報導
華裔是加州最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高。圖為舊金山中國城街景。(Getty Images)
華裔是加州最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高。圖為舊金山中國城街景。(Getty Images)

加州擁有超過600萬名亞裔美人，約占全州六分之一人口，為美國各州僅次於夏威夷的第二高比例。亞裔人口遍布整個加州，幾乎在每一個縣都至少占居民人口總數1%，大部分縣的亞裔人口則有更多。

灣區四個縣包括聖他克拉拉、舊金山、阿拉米達、聖馬刁，皆有超過三分之一居民為亞裔美人。加州亞裔美人主要由華裔、菲律賓人、印度裔與越南裔組成，共約占75%，其他還有數十個不同亞裔族群，在加州有超過1000人。

「紀事報」使用2016-2020年期間進行的美國人口普查數據，分析加州亞裔美人的族裔結構。將亞裔美人定義為自我認同為亞裔者，無論是單獨或與其他種族或西班牙裔相結合。包括多族裔(部分亞裔與部分其他族裔)以及多種亞裔(例如一半日裔與一半韓裔)。

華裔與菲律賓裔構成全加州最大的兩個亞裔群體，分別占亞裔美人的27%與25%，占總人口5%與4%。華裔是最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高、占23%，其次為聖馬刁14%、阿拉米達12%、聖他克拉拉縣有12%。

相較之下，菲律賓裔美人更分散在全州各地。從Del Norte及Siskiyou一直往南延伸至聖地牙哥與帝國縣。菲律賓裔美人社區最集中地點位在蘇拉諾縣與聖馬刁縣，占當地人口10%。苗族美人則是北加州與中谷地區八縣最大的亞裔族群，弗雷斯諾與沙加緬度都會區擁有次於雙子城(Twin Cities)的第二與第三大苗族人口。

加州增長最快的亞裔群體包括印度裔與越南裔。1980-2020年，印裔人口增長15倍、越南裔人增加9倍。他們目前是加州僅次於華裔與菲律賓裔的第三與第四大亞裔族群。日裔人口比例與40年前相比，並無變化。當時，日裔是加州人口第三大亞裔，現在則是第六大亞裔群體。

加州目前亞裔美人總人口是40年前的三倍。亞裔比例從1980年的5%上升至2020年的17%，有五縣的增幅超過20個百分點。根據「丕優研究中心」(Pew Research Center)2019年一項全國研究，美國印裔與菲律賓裔的收入中位數最高、超過9萬元，並且在亞裔群體中生活窮困的可能性最小。相較之下，緬甸裔的收入中位數為4萬4000元，陷入貧困的可能性是印裔與菲律賓裔的三倍。

亞裔在灣區與沙加緬度地區人口增長情況相當明顯，菲律賓人口則在加州中部持續增長。在另一個主要是亞裔血統的群體、西亞或中東血統群體人口，也持續增加當中。

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