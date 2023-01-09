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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

台灣科技廠協力 BMW車殼會變色

記者江碩涵／拉斯維加斯報導
BMW也首度在CES展出i Vision Dee概念車，外觀可隨之變色。（記者江碩涵／攝影）
BMW也首度在CES展出i Vision Dee概念車，外觀可隨之變色。（記者江碩涵／攝影）

2023年CES展最受矚目的就是電動車相關產業，而今年各大傳統車廠也各顯花招，跳脫傳統車廠的概念，完整地將汽車產業切換到科技產業，展現各種高科技能力，BMW也首度在CES展出i Vision Dee概念車，外觀可隨之變色。更令人興奮的是，BMW i Vision Dee概念車的外殼是由台灣科技大廠元太科技所供應。

本報記者前往BMW今年的展示會場，外觀看起來就像一般BMW展示中心，不過一進去就可以感受到截然不同的氛圍。這台i Vision Dee概念車大小與3系列差不多，是一般房車，不過外觀更具有現代感，除了保留 Hofmeister摺角等經典元素，更搭載元太科技E Ink彩色電子紙變色技術，車身切換多達32種車色，並採用品牌首見的全前檔顯示HUD抬頭顯示器。

i Vision Dee側窗可變成對外顯示動態畫面的顯示器，將駕駛的頭像投放在車窗上，上車前也有互動的感覺，而窗框下緣也有漸層動畫視覺。

BMW展館內除了i Vision Dee概念車外，外場也有展示i7純電旗艦轎車。...
BMW展館內除了i Vision Dee概念車外，外場也有展示i7純電旗艦轎車。（記者江碩涵／攝影）

展館內除了i Vision Dee概念車外，外場也有展示i7純電旗艦轎車。7系列在BMW系列中一向屬於豪華旗艦款，搭配上純電設計，更具有科技概念，且後座也設有全感官沉浸式31.3吋懸浮式劇院螢幕，讓後座乘客可以享受到如電影院般的聲光效果。

除了BMW外，許多傳統車廠不僅進軍電動車，同時也更大舉宣布要部屬充電裝置。像是賓士（Mercedes，又譯奔馳）也在CES展上宣布挑戰特斯拉（Tesla），將投入大量資金研發專屬的電動車充電樁與網路，預計在全球設置一萬組，美國與加拿大將是首個測試地區。

BMW i7後座也設有全感官沉浸式31.3吋懸浮式劇院螢幕，讓後座乘客可以享受到...
BMW i7後座也設有全感官沉浸式31.3吋懸浮式劇院螢幕，讓後座乘客可以享受到如電影院般的聲光效果。（記者江碩涵／攝影）

概念車 電動車 CES

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