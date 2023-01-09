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台灣近百新創賭城參展CES 奪10個創新大獎

記者江碩涵／拉斯維加斯報導
台灣TTA館5日舉行盛大的開幕儀式，並宣布台灣今年有十家新創獲得全球創新獎。（記者江碩涵／攝影）
台灣TTA館5日舉行盛大的開幕儀式，並宣布台灣今年有十家新創獲得全球創新獎。（記者江碩涵／攝影）

一年一度全球規模最大的CES（消費性電子展）本月5至8日在拉斯維加斯登場，全球173個國家的3200多家廠商參展，這是自2020年疫情以來盛大復甦的一年，許多科技廠也藉此機會尋找下一個科技發展目標。

台灣今年在產官學三方合作下，領軍近百家新創團隊，在CES新創企業創意和創新成果的旗艦展示區（Eureka Park）設有TTA（Taiwan Tech Arena）館，將台灣科研新創推向國際舞台，吸引全球廠商注意，大打國際牌。

台灣TTA館5日舉行盛大的開幕儀式，宣布台灣今年有十家新創獲得全球創新獎（CES 2023 Innovation Avard），創下參展以來高峰。國科會副主委陳宗權表示，今年攜手國發會、經濟部及數位部，是首次最多部會共組台灣團隊前往CES 2023的舞台，其中，TTA館內分別有智慧醫療、智慧生活、AI與資安、運動與氣候科技、創新研究（Research）共五大領域，期待台灣新創打響國家品牌。

除政府部門外，台灣科技企業也站出來挺新創。鈺創科技董事長盧超群、和碩副總經理暨技術長徐衍珍、科菱董事長邱世昌、住華副董事長方麗如及友達、微星科技、聯發科、技嘉、中國探針等廠商，也都到場支持台灣新創館開幕。

台灣經濟部技術處轄下「科專事業化生態系推動計畫」（簡稱TREE計畫）也在這次CES展中率領16家台灣科專新創團隊，展現台灣創新深科技。其中包含七家法人技術團隊及九家新創公司，涵蓋半導體、衛星通訊及資安、人工智慧、智慧生活以及生技等五大領域，希望藉由這次全球科技盛事CES展會，把台灣科研新創推向國際舞台，大打國際盃。

經濟部技術處研究員張慧萱表示，TREE計畫並非在茫茫大海中找明星，而是鎖定政府扶持的科專計畫，希望鼓勵科專計畫跟市場對接，延伸新創團隊的商業及技術發展，提升法人科專事業化的成功率，最後更前進海外發展，接受國際市場的考驗。

台杉投資（Taiwania Capital）執行合夥人李晃（Huang Lee）表示，台灣新創團隊能夠踴躍參與到CES盛事是非常棒的事情，經過疫情影響，許多新創團隊或投資團隊都習慣了視訊會議，但這次CES是真正實體接觸的好機會，許多投資人從矽谷或東岸過來了解更多新創力量，對於遠在亞洲的台灣來說，能夠第一手與這些大型投資人接觸的好機會，是廣建人際網絡的好機會。

「科專事業化生態系推動計畫」（Taiwan Research-Institute Entrepreneur Ecosystem Program，簡稱TREE計畫)，目標在透過系統化、客製化的新創輔導資源，打造台灣科研新創生態系，加速台灣科研產業化，TREE計畫協助技術處轄下法人團隊建立新創公司心態與技能，運用新創化思維投入商品化與新事業化，加速法人科技成果在創新創業的道路上卓越成長。

台灣今年也在產官學三方合作下，領軍近百家新創團隊，在CES新創企業創意和創新成果...
台灣今年也在產官學三方合作下，領軍近百家新創團隊，在CES新創企業創意和創新成果的旗艦展示區（Eureka Park）設有TTA（Taiwan Tech Arena）館。（記者江碩涵／攝影）

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