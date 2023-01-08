中國戲院續約TCL 打造全球最大IMAX廳

好萊塢中國戲院將打造全世界最大IMAX放映廳。（TCL）

自2013年開始首度合作以來，中國電子產品製造商TCL科技集團公司宣布，與中國劇院（Chinese Theatre）續簽合作夥伴關係，並將運用其技術組合和娛樂專業知識，打造世界上最大的IMAX放映空間。

TCL中國劇院主席 Elie Samaha 表示，「這是我們歷史上具有里程碑意義的一天，因為我們將繼續與這樣一家頂尖的創新電子巨頭保持這種獨特的關係。」 他補充，「迄今為止，TCL與中國劇院之間具有里程碑意義的關係使我們能夠完成我們從擁有第一天起就指定的許多升級和保護項目。」

好萊塢 大道上的劇院自開業以來，遊客絡繹不絕。 這座擁有96年歷史的中國劇院建於1927年，一直是好萊塢中心的文化標誌，展示了中國和國際電影 的精華，遊客還可以在那裡看到數百名演員躺在混凝土上的許多手印和腳印。

TCL中國劇院之前被稱為Grauman中國劇院和Mann中國劇院，在2013年開始合作後採用了TCL的名稱。TCL表示，它已應用其電影研究來幫助劇院蓬勃發展，將IMAX引入該劇院，成為該劇院最大的項目之一。

作為慶祝續約的促銷活動，TCL在多個社交媒體平台上打造了相機濾鏡，讓用戶體驗「虛擬手印儀式」，他們拍攝的手印將顯示在TCL中國劇院外的LED顯示屏上。