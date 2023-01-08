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前USC體育官員 招生收賄判刑半年

編譯組／綜合報導
前南加大體育行政官員61歲的海內爾（左，Donna Heinel），因參與大學招生詐欺罪，遭判刑入獄六個月。（Getty Images）
前南加大體育行政官員61歲的海內爾（左，Donna Heinel），因參與大學招生詐欺罪，遭判刑入獄六個月。（Getty Images）

巴沙迪那星報報導，前南加大（USC）體育行政官員61歲的海內爾（Donna Heinel），因參與大學招生詐欺醜聞，本周遭判刑入獄六個月。這起全國矚目的醜聞中，富家子弟利用虛假的體育生身份，進入全美頂尖大學。

根據麻州聯邦檢察官辦公室，海內爾還被勒令監管兩年，支付16萬元賠償金。

2021年11月，海內爾在波士頓聯邦法院承認犯下「不誠實服務」詐欺罪，經手了130萬元賄賂，幫助超過20名學生走後門進入南加大。

檢察官在法庭文件中寫到，海內爾「濫用信任，促進這場醜聞發生。」

海內爾與這起醜聞組織者辛格（William "Rick" Singer）合作，自2014年起，連續四年協調學生以虛假運動員新兵進入南加大。

辛格日前被判在聯邦監獄服刑三年半，並被勒令向國稅局支付超過1000萬元賠償金。他還被勒令沒收與該醜聞相關870萬元資產。

在海內爾達成認罪協議前，她正準備接受一系列聯邦指控，包括串謀敲詐勒索，串謀郵件和電匯詐欺等，檢察官指出，若所有罪名成立，她將面臨長達60年監禁。

在這起大學招生醜聞中，近55人受到指控，包括數十名後來認罪的父母，如演員赫夫曼（Felicity Huffman）、演員羅莉洛林（Lori Loughlin）與其設計師丈夫吉安努尼（Mossimo Giannulli）等，這些父母被判緩刑至15個月監禁不等。

海內爾在被起訴當天遭南加大解僱。醜聞發生後，她以不到200萬元價格，將位於長堤的房屋掛牌出售。

南加大另外三名體育工作人員，也在「大學藍調行動」（Operation Varsity Blues）調查中被起訴。

其中，前女足總教練柯斯羅沙欣（Ali Khosroshahin）承認一項共謀敲詐勒索罪，被判處六個月家中監禁。前水球教練維瓦克（Jovan Vavic）去年4月被判收賄罪，前女子足球教練詹克（Laura Janke）承認一項共謀敲詐勒索罪，被判服刑和社區服務。

而洛杉磯加大前男子足球教練薩爾賽多（Jorge Salcedo）於2021年3月，因聯邦陰謀罪入獄八個月。

南加大 檢察官 詐欺

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