CES電子展 華人電動車亮眼

2023美國CES國際消費電子展日前在拉斯維加斯登場，現場匯集各個行業的尖端產品。（讀者提供）

2023美國CES 國際消費電子展日前在拉斯維加斯登場，來自170多個國家和地區的3000多家參展商展示尖端科技和發佈最新產品。今年CES展廳不僅面積擴大近一倍，參展商也涉及元宇宙、數碼健康、食品科技、5G、人工智能 和沉浸式娛樂等創新科技；在電動車 領域中，華人業者表現亮眼，帶來其最新的兩輪電動車。

高端電動滑板車ElitePrime適合城市精英出行使用。（讀者提供）

最早進軍海外市場的中國兩輪電動車企業之一雅迪科技集團首次亮相CES展，帶來其高速跨騎電摩系列雅迪 Keeness VFD、全球首發雅迪高端電動滑板車 ElitePrime和高性能電機的 ebike 系列，可謂集合兩輪電動車的精華，吸引不少參展人士的目光。

2023美國CES國際消費電子展日前在拉斯維加斯登場，現場匯集各個行業的尖端產品。（讀者提供）

該公司的美洲營銷中心總經理楊劍表示，他們一直致力於為全球用戶打造新一代綠色科技出行生活方式，他們擁有兩個CNAS國家級實驗室，六家技術研發中心，一家國家級工業設計中心，全球超過千人的技術研發團隊。他們深耕電動出行領域多年，希望借助CES向全球展示雅迪在電動出行領域科技實力和科技新品，同時向用戶呈現雅迪科技化和全球化戰略的決心。