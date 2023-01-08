CES電子展 華人電動車亮眼
2023美國CES國際消費電子展日前在拉斯維加斯登場，來自170多個國家和地區的3000多家參展商展示尖端科技和發佈最新產品。今年CES展廳不僅面積擴大近一倍，參展商也涉及元宇宙、數碼健康、食品科技、5G、人工智能和沉浸式娛樂等創新科技；在電動車領域中，華人業者表現亮眼，帶來其最新的兩輪電動車。
最早進軍海外市場的中國兩輪電動車企業之一雅迪科技集團首次亮相CES展，帶來其高速跨騎電摩系列雅迪 Keeness VFD、全球首發雅迪高端電動滑板車 ElitePrime和高性能電機的 ebike 系列，可謂集合兩輪電動車的精華，吸引不少參展人士的目光。
該公司的美洲營銷中心總經理楊劍表示，他們一直致力於為全球用戶打造新一代綠色科技出行生活方式，他們擁有兩個CNAS國家級實驗室，六家技術研發中心，一家國家級工業設計中心，全球超過千人的技術研發團隊。他們深耕電動出行領域多年，希望借助CES向全球展示雅迪在電動出行領域科技實力和科技新品，同時向用戶呈現雅迪科技化和全球化戰略的決心。
他說，這次帶來的Keeness VFD電動摩托車，之前在米蘭的EICMA 機車展發佈時就獲得好評和矚目，這款摩托車搭載雅迪自主研發10KW中置高性能電機，最高時速可達 100km/h，達到時速50公里加速僅需四秒。電池採用汽車級三元鋰電技術，配備智能能量回收電控系統，刷新動力上限，突破高速電摩續航障礙。ebike自行車的特點是響應速度快，換檔不踏空，用戶體驗順滑有力；其高端電動滑板車 ElitePrime則適合城市精英出行使用。
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