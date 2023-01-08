聖塔蒙尼卡居民 主動收留烏難民

難民的3個孩子在美國重建生活後重拾笑容。（abc7截圖）

洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica ）一位屋主，因體恤烏克蘭 難民，免費提供住處，讓五口之家的科瓦爾丘克斯（Petro Kovalchuks）感激不已；許多當地屋主聽聞此事後，也陸續加入供房行列。

科瓦爾丘克斯（Petro Kovalchuks ）與妻子奧爾加（Olga Kovalchuks），去年3月從戰火紛飛的烏克蘭出逃至美國後，一位好心屋主免費向他們提供自己的屋源，並向其承諾，未來一年的水電雜費、房租全部豁免。讓科瓦爾丘克斯倍感幸運和感激。

科瓦爾丘克斯表示，他們現在有足夠的錢和食品券，孩子們也重返校園參與了許多課外活動，但他們還是希望有朝一日能重返故土。現在的住處非常好，但沒任何地方能與家相比，烏克蘭會永遠是他們的家。

科瓦爾丘克斯補充說明，在俄羅斯 軍隊砲火的轟擊下，烏克蘭的電力暫時斷電，他們也與尚在烏克蘭親朋好友聊過，大家都抱持著樂觀態度，相信勝利屬於烏克蘭，但也擔心烏克蘭最終將付出慘重的代價。