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房貸止付率降到15% 購屋好時機

記者張宏╱洛杉磯報導
座談會吸引各個行業對股市投資感興趣的華人參與。（記者張宏╱攝影）
座談會吸引各個行業對股市投資感興趣的華人參與。（記者張宏╱攝影）

大洛杉磯台灣會館7日舉辦2003年首次生活座談會，邀請陳溢茂教授帶來「2023經濟和股市展望」，現場吸引各個行業對股市投資感興趣的華人參與。

陳溢茂通過各種表格和數據分析了現在全球的經濟走勢，他表示，歐洲通膨比美國輕微，且歐洲央行升息幅度大概只有1%到2%，比美國低很多。但是歐洲經濟非常低迷，尤其是英國，其他國家礙於天然氣通膨，人民負擔很重。

現在服務業、大宗產品和石油的價格都有所下降，房地產還沒有下降很多，房價是很多華人關心的話題。他說，目前全美房產交易量已下降，房價沒有跌很多，跌幅不到10%。因為房價影響滯後，如果今年1月到2月繼續升息，貸款利息也會上升。房價下降目前還沒有見底，主要是看利率。預計房價不會出現2008年那樣的跌幅，因為經濟不會真的進入蕭條，就業率還不錯，房貸止付率不高。預計下降10%到15%，那時會是進場的時機。

陳溢茂表示，2022年很多行業的股票表現不佳，除了大宗物品和能源，其他行業股票都在虧錢。科技和通訊服務等跌幅最大，對汽車行業也是一個災難，電動車行業股價去年下降70%到80%，主要是需求問題。尤其特斯拉在中國需求不足，庫存過剩。零售業一直到去年還不錯，尤其是第三季度之前。其主要原因是政府發錢，讓大家有消費能力，但現在開始走下降趨勢，尤其是奢侈品消費開始降低，其跌幅達30%左右。債券市場也因為升息太快去年呈下降趨勢，這在歷史上比較罕見的跌幅程度。

對於未來的展望，他表示，不少專家認為，美國經濟持續增長，但是有下降趨勢。通膨問題依然存在，需要更多政府政策比如升息。投資網站目前情緒悲觀，只有20%的人樂觀，悲觀人數是樂觀的兩倍之多。今年開年的幾個交易日都不太好，2月1日美聯儲公布升息政策，升息幅度決定市場的變化。國際金融機構預測，2023年尤其是第一季度衰退風險依然存在，中國市場經濟成長不樂觀，全球通膨依然會比較高。那些認為第一季度美聯儲會暫停加息的想法過於樂觀，目前地緣政治和歐洲金融危機風險存在，不要太過相信所謂經濟學家和財務顧問的話。

他建議大家今年資產配置要看目前經濟循環處於哪個階段，不同階段有不同的組合。如在復甦階段，經濟股市上升，可以選擇一些比較有風險性的債券，甚至包括一些垃圾債券，其投資報酬率也會更高。之後到頂點則建議選股票，尤其是新興市場股票。

大洛杉磯台灣會館7日舉辦2003年首次生活座談會，邀請陳溢茂教授帶來「2023經...
大洛杉磯台灣會館7日舉辦2003年首次生活座談會，邀請陳溢茂教授帶來「2023經濟和股市展望」。（記者張宏╱攝影）

升息 房價 股票

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