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世報年節展╱ 炫武功夫院 舞龍鬧新年

記者邵敏╱洛杉磯報導
「炫武功夫院」將帶領學員參加世報年節展，表演精彩的中國功夫。（炫武功夫院提供）
「炫武功夫院」將帶領學員參加世報年節展，表演精彩的中國功夫。（炫武功夫院提供）

世報年節展農曆春節隆重登場，「炫武功夫院」1月21日帶領眾學員舞龍鬧新年，同時表演各種精彩的中國功夫，與大家共度新春佳節。

洛杉磯中國功夫培訓新秀學院「炫武功夫院」首席武術教練Aaron梁介紹，當天節目將以傳統的舞龍開場，隊員共有八人，以小朋友為主。此外，該學院呈現的精彩表演還包括雙節棍、集體旗、九節鞭、功夫扇、功夫棍等中國功夫。 Aaron說：「華人慶祝新年離不開舞龍，圖喜慶；集體旗也很有氣勢，虎虎生風。」

「炫武功夫院」榮譽院長李靜介紹說，學員以華裔孩子為主，最小的五、六歲，最大的16、17歲，有些孩子習武多年，初學的孩子也進步神速，「主要是熱鬧，渲染氣氛，孩子們表演得好壞其實並不重要，他們動作可愛，自然會贏得觀眾好評。」

Aaron2022年7月創辦「炫武功夫院」（Kung Fu Action Academy），此前擔任全美武術之星學院首席教官，他五歲開始練習武術，在中國和國際功夫比賽中多次獲獎。 Aaron在美教學已超過十年，傳授現代和傳統功夫及散打陪練，尤其註重對青少年的體能訓練、少兒搏擊、空翻特技 、功夫兵器和雙節棍等，具有豐富的教學經驗，寓教於樂。

此次帶領學員參加世報年節展，Aaron認為意義非凡，「在海外歡度中國新年，把中國功夫帶到美國，可以讓更多人了解中國文化。」他表示，學習武術不僅可以強身健體，提高孩子疫情期間的免疫力，同時作為防身使用，也是很好的選擇，「如果孩子在學校遭遇欺負，可以用武術保護自己，同時身體健壯，精神面貌也會積極向上。只要持之以恆，孩子們就能體會更多中國的傳統功夫文化。」

炫武功夫院學員以華裔孩子為主，最小的五、六歲。（炫武功夫院提供）
炫武功夫院學員以華裔孩子為主，最小的五、六歲。（炫武功夫院提供）

疫情 洛杉磯 華人

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