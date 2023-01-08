四海迎春策畫人陳惠萍 疫期自習成網紅

陳惠萍在疫情期間製作「至少還有你」歌舞視頻，鼓勵周邊朋友樂觀面對疫情。（陳惠萍提供）

20世紀90年代中後期到21世紀20年代中期，華人 社區家喻戶曉的阿罕布拉 四海迎春大遊行和園遊會，是聖蓋博谷華人每年慶祝農曆新春的高光點之一，其長達24年的策劃人陳惠萍（Pinki Chen）六年前從臺上走到臺下，疫情 三年意外成為銀髮歌舞網紅，遲暮之年成就更好的自己。

陳惠萍從1996年起承辦阿罕布拉四海迎春農曆新年大型慶典和園遊會，每年組織上百支花車和表演方陣的大遊行以及數百攤位的新春嘉年華。「但2017年對我來說是不同尋常的的一年」，陳惠萍說，相伴幾十年的先生在那年去世，同年，她結束了四海迎春的業務，兩個女兒也成年獨立生活，身邊一下空空如也。

2020疫情來襲，擔任洛杉磯縣房地產稅局委員的陳惠萍轉爲在家工作。大量的空餘時間，她開始重新思考四海迎春的生涯，往事歷歷在目，她從24年的活動中精選出60多張珍貴老照片做成一個視頻，配上音樂和歌曲，命名「真的很在乎」，表達自己對市府和工作團隊的感念，沒想到該視頻獲得阿罕布拉商會月刊的報導，十天之內點擊量破千。無數的觀眾和好評，激發了陳惠萍對自己愛好和興趣的挖掘，她開始有系統地學習唱歌，原來為減緩腰腿疼痛而學習的國標舞蹈更加賣力，加上疫情期間對人生更多更深的感悟，一個個歌舞視頻接連誕生。

陳惠萍在疫情期間製作「朋友別哭」歌舞視頻，鼓勵周邊朋友樂觀面對疫情。（陳惠萍提供）

兩年中，陳惠萍製作完成了將近20個歌舞視頻，每個視頻都有不同的主題和特色，或懷舊、或溫情、或生機勃勃、或悠遠深長。其中網路上點閱量突破最快的「至少還有你」音樂視頻在阿罕布拉市取景，鏡頭包括圖書館外的牆雕、公園和雕塑等等，滿滿藝術氛圍；「春風十里」是在橙縣的酒莊邊唱邊舞，還有吉他手現場伴奏，原汁原味呈現南加州的田園風光，獲得無數大拇指點讚；「推開世界的門」，則是她最新和專業舞蹈老師合舞並做開場的獨舞視頻；「朋友別哭」、「至少還有你」、「光亮」等等，都與歌舞的方式，在疫情中給與周遭溫暖和鼓勵。陳惠萍說，每一個視頻都飽含自己的心血，不僅和大家分享生活的味道，也是自己人生不同角度和高度的總結。

很多華人不善於表達，面對鏡頭忘記了動作或歌詞是常事。雖然幾十年與人打交道的豐富經驗，讓她面對鏡頭歌舞起來比別人更快能掌握，比如歌詞與表情、表情與動作很好協調，也都是新的挑戰；新媒體的剪輯、混音、美工等等也都是全新領域。陳惠萍說，正是不斷克服這些新的挑戰，她每天都在新的學習當中，學習讓她的人生更加充實和豐富，遲暮之年，成就更好的自己。

目前兩個女兒都在美東地區工作，大女兒在華盛頓，小女兒在紐約的臉書，陳惠萍笑稱自己現在是「英英美代子」，不再有養兒育女的責任，不再有經濟的壓力，卸下職場的重擔，「在我看來，年長也意味著重生」，她認為，人生永遠沒有太晚，每個年齡都有自己的光彩，人生任何時候都可以發掘自己的潛能，活得充實和精彩。