中國好聲音洛杉磯海選 11歲-70歲各展歌喉

參加中國好聲音2023年洛杉磯站海選的歌手合影。（記者張宏／攝影）

中國好聲音2023 年洛杉磯 站海選6日舉辦，來自南加各地不同年齡層的華人選手們參加海選，其中有不少五、六十歲以上的選手，他們或唱中文或英文老歌，展示被歲月沉澱的歌聲。

在評委歌手李剛、女中音歌唱家楊光、男高音歌唱家朱依東的點評下，數十名選手放聲歌唱，參賽歌曲有經典中文老歌，也有英文歌，歌聲中充滿了對歲月的沉澱和理解。選手年齡從最小11歲到最長六、七十歲，有些年長選手專程從聖地牙哥趕來，只為能在現場演繹自己的拿手歌曲，

17歲演唱自創曲的選手。（記者張宏╱攝影） 專程從聖地牙哥趕來參賽的歌手。（記者張宏／攝影）

選手中有為女兒打氣而參賽的媽媽歌手，有17歲演唱自創曲的女孩，也有南加大 音樂專業的學生、聲樂老師等，以及從未有過歌唱訓練、但生來歌聲美妙的化學系學生，每個人都懷揣歌星的夢想，希望有一天能踏上好聲音舞台。

主辦方Tiffany Chang表示，海外見面會美國站將遵照「中國好聲音」相關規定，在全球組委會的指導下開展相關工作，將整個賽事分為若干專場見面會、複賽、半決賽、地區總決賽、及全美突圍賽和總決賽，讓那些喜愛音樂的年輕人尤其是華裔有用武之地。

中國好聲音2023年洛杉磯站海選6日舉辦，洛杉磯區域聯合主辦方瀋萍（左）和主辦方Tiffany Chang（右）為選手Tiger頒發人氣獎。（記者張宏／攝影）

洛杉磯區域聯合主辦方瀋萍表示，6日當天海選有25名選手參賽，他們會定期舉辦海選持續到3月初，之後是複賽和決賽，在洛杉磯總決賽中選出十名參加5月底在拉斯維加斯進行的全美總決賽。第一輪海選的選手專業性很強，覆蓋不同的風格，其中一個年長選手學了十年美聲。還有一些在南加演出的專業歌手如Tiger也參加這次海選。

評委對每個選手的表現一一點評，評委楊光表示，這些海選歌手總體感覺不錯，三名評委這次選出12個人進入複賽。她個人看重聲音和音準，所以現場會要求一些歌手現場裸唱，聽其真實的聲音，了解其聲音特點。