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老外送禮太廉價? 華洋價值觀不同

記者張宏╱洛杉磯報導
華人送禮基本都比較鄭重，因此一些華人在和老外互換禮物時，時常會覺得老外對禮物過於潦草。（unsplash圖）
華人送禮基本都比較鄭重，因此一些華人在和老外互換禮物時，時常會覺得老外對禮物過於潦草。（unsplash圖）

不少華人聖誕節和新年會給親朋老師和公司同事等人贈送禮物，基本都比較鄭重，因此一些華人在和洋人互送禮物時，時常會覺得老外對禮物過於亷價不鄭重。

有華人在社交網絡上吐槽，老外送的節日禮物不僅便宜，甚至是用過的東西。華人孟小姐說，她的一個女朋友曬白人男友送的聖誕禮物，雙方交往了五年以上，這位白人男友有體面的工作，但送了她一條鐵片兒做的心形項鍊，就是中國義烏買的那種小商品。她收到後還得當面感謝，但背後扔抽屜裡再也不會看一眼。

華人李女士有過親身經歷，她說，她老外男朋友的弟弟一家發給他們的禮物清單裡，有兒子、女兒的衣服、玩具和父母想要的成人樂高等。他們沒啥想要的就沒要求，最後花了幾百元給他們全家買禮物。結果聖誕節，只收到對方價值五元的茶杯墊和30元的拼圖。她只能隨口說禮物很有創意，但內心翻了無數個白眼。他們送禮物時，難道沒想過價錢嗎？禮尚往來才是應該的，說什麼老外不在乎金錢，只在乎心意，只是自我安慰吧。

不過有人覺得華人送禮太注重價值，送禮希望有回禮，而老外送禮只表示感謝之情，不用回禮。華人Jenny孫說，老美聖誕禮物單子可能有一百多人要送，家人、遠親近鄰、郵差、垃圾工、老師、公司下屬、有來往的同事，每人20元，合起來也要幾千元。他們送禮只是表心意，並不注重禮物本身價值，所以很多人送自己做的東西。不像華人，一般是用得上對方才送禮，覺得花錢多才能體現價值。

老外也是親疏有別，華人趙先生分析說，看過一本書上寫著，社會階級高的人把自己不想要的送人，社會階級低的把自己喜歡的送人。但一些老外會把錢留著自己買享受、度假、各種愛好， 送禮就盡量節省。有的是看人，重視的人就多送，關係一般或者交換禮物，當然便宜的。且有些老外送的禮物送來送去一堆垃圾，大家浪費了錢，啥實惠都沒得到，只有商家開心。

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