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新冠XBB.1.5易傳播 疫苗待更新

記者楊青╱洛杉磯報導
美國進步中心公共衛生政策主任Jill Rosenthal。（記者楊青/攝影）
美國進步中心公共衛生政策主任Jill Rosenthal。（記者楊青/攝影）

新一波疫情繼續橫掃全美，XBB.1.5新的Omicron變異株躍升全美新冠感染的50%，BB.1.5目前更高佔美東地區感染病例75%。全國流行病專家6日表示，XBB.1.5流行速度之快始料未及，到新年開始，新冠及變種病毒依然是全美第三大死因，關鍵是民眾應該對其足夠重視，不要認為疫情已經結束。

少數族裔媒體中心6日舉行主題為「新冠病毒大流行在新的一年會以什麼形態繼續？」新聞發佈會，重點報告新變異株的來源；目前疫苗，包括最新的加強針劑是否會提供對抗XBB.1.5 變異株足夠的保護；正在開發中的療法；以及緊急公共衛生狀態结束時，新藥Paxlovid可能不再免費/或由政府補助時，尋求治療的人們可能會減少等現況。

德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士指出，XBB.1.5目前在全美乃至全球瘋狂傳播，該毒株更容易和肺部的一些受體結合，導致肺部出現疾病。他表示，XBB.1.5比其他病毒更富有變化，與人體結合更加容易，其危害程度可以說已接近了一種新的病毒，傳染力比較強，在一定程度上可以導致人體免疫力急劇下降。目前全美感染病例中，將近50%都是由這種新變異株導致。值得注意的是，該新毒株在發現時已在全球17個國家傳播，目前傳播到60個國家。

Neuman博士表示，目前疫苗對一些新的變種效果不是很好，包括XBB.1.5，現在是時候要更新疫苗的毒株了。博士表示，一般情況下人的免疫系統是根據病毒的不同而變化的，如果毒株變化，人的免疫系統可能無法識別，導致染疫，很多國家和地區可能已實現了群體免疫，但還是有一些人會感染一些新的毒株，比如之前得過Omicron毒株的人可能對XBB.1.5並沒有很好的抵抗力。不過他認為，相比癌症和心血管等兩大殺手，新冠可以預防的程度要高得多。

Watts Healthcare首席醫療官Oliver Brooks博士強調了接種疫苗加強針的必要性。他認為，減少新冠對人們日常生活的影響是可能的，現在醫學界正在將全球大流行變成流行病方向努力，檢測、接種疫苗、治療，是三個不可或缺的步驟。

Brooks博士表示，現在新疫苗加強針包括了最原始的武漢毒株和Omicron毒株，但現在XBB.1.5是另外兩個變種的結合，所以之前的疫苗的效果不那麼理想，但他的觀點是沒有任何理由不去接種疫苗，XBB.1.5非常强勁，可以侵入人的免疫系統，而且大家都不知道這個春天會發生什麼，絕對不能掉以輕心，疫苗哪怕只有10%至20%的有效率，還是值得接種。他強調，疫苗對預防感染的效果可能不完全明顯，但對防止重症和住院效果明顯。2020年新冠奪走很多人的生命，2021年疫苗施打之後情況改善非常大就是實例。

Brooks博士也特別提到新藥Paxlovid，該藥主要是針對65歲以上或有慢性基礎病的感染者，在感染出現五到七天之內使用。他說，該藥並沒有辦法增強人的免疫力，主要是用於重症治療。

美國進步中心公共衛生政策主任Jill Rosenthal表示，美國2021年疫情救濟法案已經結束，現在的資金流對目前以及未來的防疫和治療並沒有完全作好準備，白宮的撥款對新一年的防疫準備捉襟見肘，居家檢測資源不夠，個人防護的裝備和設備也有所減少，治療方面的資金也有所下降。新的一年地方的檢測點會減少，檢測報銷的費用可能也會受到一些限制，未來部分防護和治療費用也可能由消費者埋單。

德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士。（記者楊青/攝...
德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士。（記者楊青/攝影）
Watts Healthcare首席醫療官Oliver Brooks博士。（記者...
Watts Healthcare首席醫療官Oliver Brooks博士。（記者楊青/攝影）

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