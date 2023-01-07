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年節展／年過9旬 王臣揮毫寫春聯

記者楊青╱洛杉磯報導
王臣（右）和他的外孫女。（王小文提供）
王臣（右）和他的外孫女。（王小文提供）

將在世界日報農曆兔年新春年節展上寫春聯的四位書法家中，有一位年過九旬的長者，不僅春聯寫得又快又好，人還特別熱心，今年早早就讓女兒聯繫主辦單位，毛遂自薦為大家現場揮毫。

其實現年91歲的王臣，參加南加州迎新春活動書寫春聯已近十年，這兩年還帶著混血兒的外孫女一起為大家寫春聯的情景，不僅給民眾留下深刻印象，而且本人樂此不疲。今年當他在報紙上看到世界日報將舉辦兔年迎新年節展消息時，馬上讓女兒聯絡主辦單位，主動請纓為大家服務。

王臣的長女王小文表示，父母從深圳來美20年，居住在亞凱迪亞，特別喜歡美國。父親從小就喜歡寫字，小時候家裡沒錢，他就拿木炭當筆在地上寫寫畫畫。退休前在深圳工作時，也常常自告奮勇為大家寫春聯，寫福字。去年春節，王臣從亞凱迪亞專程前往工業市參加世界日報的迎新春活動，從早到晚幾乎一整天寫春聯。家人心疼王臣，他自己卻說，不累，能夠在新春佳節用自己的一隻筆為大家服務，和僑胞們一起喜迎新春，無限光榮。

有趣的是，王臣給民眾寫春聯，外孫女也跟著一起出場，給姥爺遞紙遞墨。兔年新春，外孫女還將和姥爺一起出場，用自己學會的「福」、「愛」等中文字，為大家送上新年的祝福。

世界日報 亞凱迪亞 加州

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