工研院攜手和碩 搶北美5G市場

工研院與和碩聯合科技於CES 2023舉辦簽約儀式，雙方進一步合作CBRS通訊協定解決方案，（左起）和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇、和碩聯合科技資深副總經理暨技術長徐衍珍、工研院院長劉文雄、工研院北美辦公室主任王韶華。（工研院提供）

全球5G 專網應用風起雲湧，台灣工研院與和碩聯合科技看準北美5G專網市場應用，新年伊始在CES 開展首日宣布於美國消費性電子展（CES 2023）舉辦簽約，期望雙方透過軟硬整合，以工研院的「O-RAN節能專網網管技術」、「CBRS（Citizen Broadband Radio Service，CBRS）通訊協定解決方案」與和碩聯合科技的5G Ｏ-RAN基地台、專網解決方案等，力爭搶進北美邁向全球電信新藍海。

美5G價值鏈 占全球26.7%

根據國際調研機構Visual Capitalist預測，至2035年全球主要國家5G發展，美國研發和資本支出價值鏈占比將達26.7%，高於德、英、法、中、日、韓等資通訊科技大國，顯示5G為美國基礎建設重點項目之一。經濟部技術處表示，經濟部持續積極推動台灣5G產業搶攻國際市場，例如推動亞旭電腦客製化5G設備及小基站獲得西班牙電信（Telefonica）肯定而進入供應鏈 清單，也協助明泰基站設備布建於德國Fraunhofer HHI及BOSCH工廠。因此，期望此次透過工研院與和碩聯合科技簽約合作，能成為協助台灣網通設備打入美國供應鏈重要的墊腳石。

工研院與和碩聯合科技今年攜手於CES 2023展示O-RAN管理系統完整解決方案，以及可攜式專網設備（2U Portable）。（左起）工研院北美辦公室主任王韶華、和碩聯合科技資深副總經理暨技術長徐衍珍、工研院院長劉文雄、和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇。（工研院提供）

5G商用化市場需求催生下，CBRS認證實驗室去年也開始聚焦發展5G設備的驗證，讓台灣廠商切入美國專網市場躍躍欲試。工研院院長劉文雄表示，簽約彰顯工研院積極協助產業化的成果，工研院與和碩聯合科技過去已有合作5G O-RAN節能專網網管技術，去年也獲得全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎（SCF Small Cell Awards 2022）」之商用小基站傑出軟體與服務技術。今年雙方將進一步合作CBRS通訊協定解決方案。此套解決方案將協助和碩等多家網通設備商加值與產品升級，舉例來說，網通產品過去從研發、驗證到上市須花費兩年時間，此方案能將產品上市過程縮減50%，加速躋身北美5G專網共享服務產業鏈，搶攻美國通訊市場。

「可攜式專網設備」受注目

和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇指出，和碩透過近兩年與工研院合作，開發可擴充性的5G專網設備及系統，成功應用於智慧製造領域。而今日簽約也同步展示另一「可攜式專網設備」，這個外型類似公事包形狀的一體式機箱是小型的5G設備，不像過往需要一整個機櫃，機動性相當高；同時，也可以連接衛星通訊，在區域衝突/戰爭、天災或通訊品質不佳處，仍可保持對外通訊，避免處於無法與外界聯繫求援的孤立狀態。整體來看，觀察美國5G專網市場才剛興起，台灣業者在後續應用方向明確後，可望在美國市場搶攻商機，和碩將持續做好旗下產品，並與不同領域的夥伴繼續合作。

CES開展首日，工研院攤位上吸引來自美國軍方、時尚、健身、物流通訊等大批不同領域的專業人士蜂擁湧入，洽詢合作與體驗工研院的最新科技。（工研院提供）

工研院與和碩聯合科技過去合作5G O-RAN節能專網，即是打造聰明管理5G基站系統節能的軟體平台；而雙方今年新增合作的CBRS通訊協定解決方案，可快速升級網通產業現有射頻RF（Radio Frequency；RF）設備，成為公民寬頻無線電服務設備（Citizens Broadband Radio Service Device；CBSD）並通過美國聯邦通訊委員會認證許可，在北美販售CBRS相關產品。

CES展 工研院產品驚豔

工研院在CES展示的「我視AI魚缸」吸引不少人爭相體驗，感受揮揮手就可以知道魚類的資訊的育樂功能，體驗者稱讚「非常的好玩，小孩會超愛這互動」。（工研院提供）

除了簽約的盛況外，開展首日，工研院攤位上亦吸引來自美國軍方、時尚、健身、物流通訊等大批不同領域的專業人士蜂擁湧入，洽詢合作與體驗工研院的最新科技。美軍人員雷切（Chummie S. Recel）對於工研院的「室內外自主移動載具Cubot ONE」印象深刻，直呼，這項科技非常實用，輸送的穩定度更是不錯，會仔細評估後考慮做為軍營內外的食物輸送。而網路公司Nextgen Internet 霍奇（Leroy Hodge）現場體驗「我視AI魚缸」後，更興奮表示，這個智慧魚缸的設計非常聰明，揮揮手就可以知道魚類的資訊，相信我兒子會愛死這項設計。

工研院在CES展示的「室內外自主移動載具Cubot ONE」送餐機器人，可以自行搭電梯、室內外移動，不少人觀賞表示，「可以想像在後疫情時代下，將有非常多廣泛應用，從送餐、購物等，潛力無窮。」（工研院提供）

工研院CES虛擬展示館自即日至2月中旬起，開始接受國內外廠商預約一對一洽談商機媒合，歡迎各界洽詢。工研院CES主題網站網址：https://event.itri.org/CES2023/。