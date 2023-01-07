我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

工研院攜手和碩 搶北美5G市場

洛杉磯訊
工研院與和碩聯合科技於CES 2023舉辦簽約儀式，雙方進一步合作CBRS通訊協定解決方案，（左起）和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇、和碩聯合科技資深副總經理暨技術長徐衍珍、工研院院長劉文雄、工研院北美辦公室主任王韶華。（工研院提供）
工研院與和碩聯合科技於CES 2023舉辦簽約儀式，雙方進一步合作CBRS通訊協定解決方案，（左起）和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇、和碩聯合科技資深副總經理暨技術長徐衍珍、工研院院長劉文雄、工研院北美辦公室主任王韶華。（工研院提供）

全球5G專網應用風起雲湧，台灣工研院與和碩聯合科技看準北美5G專網市場應用，新年伊始在CES開展首日宣布於美國消費性電子展（CES 2023）舉辦簽約，期望雙方透過軟硬整合，以工研院的「O-RAN節能專網網管技術」、「CBRS（Citizen Broadband Radio Service，CBRS）通訊協定解決方案」與和碩聯合科技的5G Ｏ-RAN基地台、專網解決方案等，力爭搶進北美邁向全球電信新藍海。

美5G價值鏈 占全球26.7%

根據國際調研機構Visual Capitalist預測，至2035年全球主要國家5G發展，美國研發和資本支出價值鏈占比將達26.7%，高於德、英、法、中、日、韓等資通訊科技大國，顯示5G為美國基礎建設重點項目之一。經濟部技術處表示，經濟部持續積極推動台灣5G產業搶攻國際市場，例如推動亞旭電腦客製化5G設備及小基站獲得西班牙電信（Telefonica）肯定而進入供應鏈清單，也協助明泰基站設備布建於德國Fraunhofer HHI及BOSCH工廠。因此，期望此次透過工研院與和碩聯合科技簽約合作，能成為協助台灣網通設備打入美國供應鏈重要的墊腳石。

工研院與和碩聯合科技今年攜手於CES 2023展示O-RAN管理系統完整解決方案...
工研院與和碩聯合科技今年攜手於CES 2023展示O-RAN管理系統完整解決方案，以及可攜式專網設備（2U Portable）。（左起）工研院北美辦公室主任王韶華、和碩聯合科技資深副總經理暨技術長徐衍珍、工研院院長劉文雄、和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇。（工研院提供）

5G商用化市場需求催生下，CBRS認證實驗室去年也開始聚焦發展5G設備的驗證，讓台灣廠商切入美國專網市場躍躍欲試。工研院院長劉文雄表示，簽約彰顯工研院積極協助產業化的成果，工研院與和碩聯合科技過去已有合作5G O-RAN節能專網網管技術，去年也獲得全球行動通訊產業的年度大獎「2022小基站論壇獎（SCF Small Cell Awards 2022）」之商用小基站傑出軟體與服務技術。今年雙方將進一步合作CBRS通訊協定解決方案。此套解決方案將協助和碩等多家網通設備商加值與產品升級，舉例來說，網通產品過去從研發、驗證到上市須花費兩年時間，此方案能將產品上市過程縮減50%，加速躋身北美5G專網共享服務產業鏈，搶攻美國通訊市場。

「可攜式專網設備」受注目

和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇指出，和碩透過近兩年與工研院合作，開發可擴充性的5G專網設備及系統，成功應用於智慧製造領域。而今日簽約也同步展示另一「可攜式專網設備」，這個外型類似公事包形狀的一體式機箱是小型的5G設備，不像過往需要一整個機櫃，機動性相當高；同時，也可以連接衛星通訊，在區域衝突/戰爭、天災或通訊品質不佳處，仍可保持對外通訊，避免處於無法與外界聯繫求援的孤立狀態。整體來看，觀察美國5G專網市場才剛興起，台灣業者在後續應用方向明確後，可望在美國市場搶攻商機，和碩將持續做好旗下產品，並與不同領域的夥伴繼續合作。

CES開展首日，工研院攤位上吸引來自美國軍方、時尚、健身、物流通訊等大批不同領域...
CES開展首日，工研院攤位上吸引來自美國軍方、時尚、健身、物流通訊等大批不同領域的專業人士蜂擁湧入，洽詢合作與體驗工研院的最新科技。（工研院提供）

工研院與和碩聯合科技過去合作5G O-RAN節能專網，即是打造聰明管理5G基站系統節能的軟體平台；而雙方今年新增合作的CBRS通訊協定解決方案，可快速升級網通產業現有射頻RF（Radio Frequency；RF）設備，成為公民寬頻無線電服務設備（Citizens Broadband Radio Service Device；CBSD）並通過美國聯邦通訊委員會認證許可，在北美販售CBRS相關產品。

CES展 工研院產品驚豔

工研院在CES展示的「我視AI魚缸」吸引不少人爭相體驗，感受揮揮手就可以知道魚類...
工研院在CES展示的「我視AI魚缸」吸引不少人爭相體驗，感受揮揮手就可以知道魚類的資訊的育樂功能，體驗者稱讚「非常的好玩，小孩會超愛這互動」。（工研院提供）

除了簽約的盛況外，開展首日，工研院攤位上亦吸引來自美國軍方、時尚、健身、物流通訊等大批不同領域的專業人士蜂擁湧入，洽詢合作與體驗工研院的最新科技。美軍人員雷切（Chummie S. Recel）對於工研院的「室內外自主移動載具Cubot ONE」印象深刻，直呼，這項科技非常實用，輸送的穩定度更是不錯，會仔細評估後考慮做為軍營內外的食物輸送。而網路公司Nextgen Internet 霍奇（Leroy Hodge）現場體驗「我視AI魚缸」後，更興奮表示，這個智慧魚缸的設計非常聰明，揮揮手就可以知道魚類的資訊，相信我兒子會愛死這項設計。

工研院在CES展示的「室內外自主移動載具Cubot ONE」送餐機器人，可以自行...
工研院在CES展示的「室內外自主移動載具Cubot ONE」送餐機器人，可以自行搭電梯、室內外移動，不少人觀賞表示，「可以想像在後疫情時代下，將有非常多廣泛應用，從送餐、購物等，潛力無窮。」（工研院提供）

工研院CES虛擬展示館自即日至2月中旬起，開始接受國內外廠商預約一對一洽談商機媒合，歡迎各界洽詢。工研院CES主題網站網址：https://event.itri.org/CES2023/。

5G CES 供應鏈

上一則

1月瓦斯費暴漲 可能「令人震驚」

下一則

大浪來了 南加3海灘緊急關閉

延伸閱讀

快看世界／好眠枕頭、可折疊跑步機 CES新品持續亮眼

快看世界／好眠枕頭、可折疊跑步機 CES新品持續亮眼
美去年新車銷量十年最差 車廠審慎樂觀看待今年復甦

美去年新車銷量十年最差 車廠審慎樂觀看待今年復甦
賓士執行長警告：汽車業面臨保護主義升高威脅

賓士執行長警告：汽車業面臨保護主義升高威脅
不是「火雞」 國務院正名土耳其國名「Türkiye」

不是「火雞」 國務院正名土耳其國名「Türkiye」
通用超車豐田 重奪銷售王寶座

通用超車豐田 重奪銷售王寶座
工研院9黑科技 參展CES耀眼

工研院9黑科技 參展CES耀眼

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
曾經風頭一時無兩的特斯拉，股價2022年遭遇滑鐵盧，令許多投資者慘賠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

2022-12-30 15:20
高舉中華民國旗幟的旗手們開心向民眾道賀新年快樂。（記者張庭瑜/攝影）

玫瑰花車遊行「小綠綠」展現亮麗旋風 獲喝采不斷

2023-01-02 20:00

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成