洛市華埠火災 一戶財物全毀

洛杉磯華埠公寓一戶單位著火，家中用品幾乎全毀。(華埠社區平等發展中心提供)

洛杉磯華埠 (Los Angeles Chinatown)1月5日凌晨4點發生火災，一戶住家財產幾乎全被燒毀，所幸無人受傷，目前尋求外界幫助賑災，起火原因仍在調查中。

影音：華埠社區平等發展中心；後製：記者陳懿

火災現場於北百老匯街（Broadway street）651號雙層公寓二樓的一戶住所，所幸消防車及時趕到，僅花15分鐘便將火勢控制，避免大火蔓延至其他公寓單位。著火單位住著一對夫妻。據華埠社區平等發展中心（Chinatown Community for Equitable Development）提供的訊息，公寓住戶中無人受傷，只是家中的所有財物幾被燒毀，隔壁華人 老太太住家的牆和窗戶也在消防員滅火時損壞。

事發後，華埠社區平等發展中心工作人員抵達現場分發口罩給居民，還與華埠當地的汽車旅館合作，讓受影響的住戶有歇腳之處。但是，所有住戶都拒絕離開公寓，因為擔心會有盜賊乘虛而入。工作人員只好用膠帶和塑料布填補華人老太太家中破損的玻璃窗，而受災戶夫妻二人也選擇留守公寓，睡在工作人員提供的睡袋裡。另外，該中心也通知公寓管理員對被燒毀的屋頂進行維修，但未得到回復。

該公寓是由陳羅伯特和艾琳家族信託 (Robert and Elaine Chan Family Trus) 擁有，並由陳霍德 (Howard Chan )管理。在幾年前，公寓曾被洛杉磯市住房部門 (Los Angeles City Housing Department) 檢查出健康和安全問題，並要求對租客減少50%的租金。而洛杉磯市已安排在下周對公寓再次檢查。

洛杉磯市消防局目前尚未公布著火原因，起火單位的家中物品全部燒毀，但幸好夫妻兩人平安無事。