華醫：加強針打後1年 防護仍佳

檢測結果顯示在打完第三針12個月後，效果依然很好。（圖：受訪者提供）

洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔醫師林永健，近日分享了自己接種加強針12個月後的抗體檢測 結果。數值顯示，第三針加強針抗體持續時間長，防護效果好。

此次檢測的第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。林永健的檢測結果是0.03，少於陽性值1.40，因此沒有自然感染。林永健自2021年1月參加這項研究後，他的抗核包膜抗體從未超過陽性值，表明他一直未曾感染過新冠。

而檢測的第二種抗體是由疫苗 接種後自身免疫而產生抗新冠病毒抗體的「抗刺突蛋白抗體IgG」，陽性值大於50AU/mL 。林永健接種完第三針12個月後的結果顯示，該抗體IgG結果是3331.25AU/mL ，只比三個月前下降約23%，是陽性值50AU/mL 的近67倍，依然較高。

林永健表示，在打完第三針加強針後，他一直沒有去打第四針，主要是想檢測12個月後抗體還剩多少。檢測結果顯示，相較於第二針，打完第三針加強針後抗體下降速度更慢，持續有效時間也更久。

林永健2020年12月21日施打了第一針輝瑞疫苗，2021年1月施打了第二針，之後參加了多次抗體檢測，檢測對象主要是抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG。檢測結果顯示，第二針後抗體結果下降很快，最後一次檢測僅有第一次檢測時的抗體水平的1.3%了，但仍比陽性值50超過近六倍，仍有一定抵抗力。而在2021年11月打了第三針加強針後的一個月，檢測結果比陽性值高出600倍，比當時第二針後的抗體還高出不少。

林永健近期已經接種了第四針，「我覺得一年打一次比較好，可以讓身體裡的抗體保持平穩的數值。雖然接種過疫苗的人同樣可能會感染新冠，但感染後症狀較輕，或是沒有症狀。其中，僅少數患者需要住院，入重症監護室ICU的病患甚少，死亡率低很多。」

林永健還指出，有一個錯誤的概念認為，既然大家都感染了，自己就算被感染也無所謂，反正都是輕症。但實際情況是，每個人體質有差異，有些被感染者的症狀會持續四至八周，甚至兩個月的時間，且病毒的副作用也不同。根據最新數據，美國已經有超過1億人感染新冠，死亡人數也超過100萬，這個數字還是被低估的。

身為一線醫護人員，林永健從疫情開始至今都未曾感染過新冠。他表示，戴口罩 仍是預防新冠感染最好的防護方法，特別是在與感染人群接觸時，只有佩戴N95口罩才能避免被傳染。其次，勤洗手和減少室內聚會也很重要。