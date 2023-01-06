華醫：加強針打後1年 防護仍佳
洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔醫師林永健，近日分享了自己接種加強針12個月後的抗體檢測結果。數值顯示，第三針加強針抗體持續時間長，防護效果好。
此次檢測的第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。林永健的檢測結果是0.03，少於陽性值1.40，因此沒有自然感染。林永健自2021年1月參加這項研究後，他的抗核包膜抗體從未超過陽性值，表明他一直未曾感染過新冠。
而檢測的第二種抗體是由疫苗接種後自身免疫而產生抗新冠病毒抗體的「抗刺突蛋白抗體IgG」，陽性值大於50AU/mL 。林永健接種完第三針12個月後的結果顯示，該抗體IgG結果是3331.25AU/mL ，只比三個月前下降約23%，是陽性值50AU/mL 的近67倍，依然較高。
林永健表示，在打完第三針加強針後，他一直沒有去打第四針，主要是想檢測12個月後抗體還剩多少。檢測結果顯示，相較於第二針，打完第三針加強針後抗體下降速度更慢，持續有效時間也更久。
林永健2020年12月21日施打了第一針輝瑞疫苗，2021年1月施打了第二針，之後參加了多次抗體檢測，檢測對象主要是抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG。檢測結果顯示，第二針後抗體結果下降很快，最後一次檢測僅有第一次檢測時的抗體水平的1.3%了，但仍比陽性值50超過近六倍，仍有一定抵抗力。而在2021年11月打了第三針加強針後的一個月，檢測結果比陽性值高出600倍，比當時第二針後的抗體還高出不少。
林永健近期已經接種了第四針，「我覺得一年打一次比較好，可以讓身體裡的抗體保持平穩的數值。雖然接種過疫苗的人同樣可能會感染新冠，但感染後症狀較輕，或是沒有症狀。其中，僅少數患者需要住院，入重症監護室ICU的病患甚少，死亡率低很多。」
林永健還指出，有一個錯誤的概念認為，既然大家都感染了，自己就算被感染也無所謂，反正都是輕症。但實際情況是，每個人體質有差異，有些被感染者的症狀會持續四至八周，甚至兩個月的時間，且病毒的副作用也不同。根據最新數據，美國已經有超過1億人感染新冠，死亡人數也超過100萬，這個數字還是被低估的。
身為一線醫護人員，林永健從疫情開始至今都未曾感染過新冠。他表示，戴口罩仍是預防新冠感染最好的防護方法，特別是在與感染人群接觸時，只有佩戴N95口罩才能避免被傳染。其次，勤洗手和減少室內聚會也很重要。
林永健還補充說，在使用快速檢測試劑檢測時，建議隔一天做一次，連做三次。如果三次結果都顯示是陰性，才能確定是未感染。如果有一次是陽性，則為陽性。另外，傳染的高峰期一般在五日內，十日後就基本不會傳染了。
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