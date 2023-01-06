小綠綠遊行收穫豐 載譽離美

北一女中樂儀旗隊隊員們於1月4日搭乘飛機返回台灣。（受訪者提供）

台北市立第一女子高級中學（北一女中）樂儀旗隊洛杉磯演出之行完美落幕，隊員們已於1月4日搭乘飛機返回台灣。雖然行程短暫，但很多隊員表示了對洛杉磯的喜愛，希望以後有機會能來這裡留學。而她們在洛杉磯的學姊表示，這些年輕的學妹讓世界看到台灣的驕傲，令身為僑胞的他們也很激動。

當日，北一女中的孩子們穿著學校的運動制服外套，帶著行李前往登機。她們有著對這段回憶的不捨，也有滿載而歸的開心，青春的活力散開在洛杉磯國際機場 裡。隊員們說，雖然行程非常緊湊，但樂在其中。有這樣的機會代表台灣參加玫瑰花車遊行 ，覺得非常值得也很驕傲。她們也非常感謝校方、家長和學姐們的一路關照，表示非常感動。臨行前，有很多隊員對此行戀戀不捨，表達了希望行程可以更長一些，也希望有機會可以再來這裡留學的想法。

隊員們此次來美前，為了這次演出做足準備。在學期期間，樂儀旗隊每周通常有五小時練習時間，今年暑假還為本次演出進行六周集訓。訓練時間從早上8點到下午5點，並有兩周整天在室外訓練。在臨近出國前一個月，每周末更是會加強練習。回顧整個辛苦的準備過程，有隊員說，回家後最想做的事情就是「先睡上一大覺。」

參加送行的校友黃崇飛，在機場難掩不捨之情，幾度泛淚。這次是她繼1996及2005年後，第三次陪伴「小綠綠」們參加玫瑰花車遊行（Pasadena Rose Parade）。 「這幾天看著學妹們在洛杉磯的每一場表演頂著寒風，冒著細雨，一樣昂首闊步、威風凜凜，不但讓所有校友及僑胞們熱血沸騰，更讓世界看到台灣的驕傲，心情激動不已。」

黃崇飛還說，這段期間有七位專門從外地趕來的校友住在她家，她們特地趕來洛杉磯為學妹們加油，最遠的來自日本。她們當中還有多位仍在大學就讀，正忙著趕報告和準備考試，所以這幾天在她家裡的餐桌上最常出現的竟是學校的書本。

「這是什麼樣神奇的緣分和情誼，能在今天把我們聯繫在一起？」黃崇飛動情的感歎道。

另一位洛杉磯僑領、也是北一女校友王潞潞表示，她1月2日親自到玫瑰花車遊行現場，觀看北一女樂儀旗隊的表演，看完只有「感動」兩個字。她還記得1996年北一女樂儀旗隊來參加玫瑰花車遊行時，她有幸在幕後協助籌畫工作，並在遊行當天，陪著當時的丁亞雯校長，和幾位隨團老師和校友，一起坐在靠近遊行隊伍起點的看台座位上。當隊伍出現時，大家都站起來歡呼，鼓掌叫好。提及這次能重溫當年美好的回億，真的是讓她太感動了！