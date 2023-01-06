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世報年節展╱陳復瑋揮毫送春聯

記者楊青╱洛杉磯報導
陳復瑋近日已開始在家提前為大家寫春聯。（檔案照）
陳復瑋近日已開始在家提前為大家寫春聯。（檔案照）

揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展」豐富多彩的連台好戲，將有備受民眾歡迎的寫春聯活動，來自南加州的四位書法大師將現場為民眾揮毫表演中國書法，撰寫春聯，送上新春祝福。

多次參加世界日報迎春年節展的書法家陳復瑋（Phil陳），將再次登場，為民眾撰寫春聯。陳復瑋表示，為盡可能滿足民眾想要春聯的需求，這些天他已提前在家開始寫春聯，目前完成了100多幅。

1983年從台灣來美的陳復瑋，多年前往中國從事時尚包包品牌加工、設計和進出口生意，但一直沒有放棄從小就喜歡的中國書法，只要有閒，他都會拿出硯台，磨出一方香墨，筆耕不綴。尤其在生意穩定之後，揮毫書法成了他生活中不可缺乏的日常，在此前的新年年節展中，他曾為民眾書寫200多幅春聯，給大家留下深刻印象。

陳復瑋平常除自己揮毫，也與兩岸三地的書法家交流，收藏其作品的藏家包括佳士得的首席代表。他表示，在美國，華人家長和孩子一起參與中國傳統文化活動的機會不多，新年廟會和相關的迎新活動是很好的時機，尤其是世界日報和蒙市舉辦的新年慶會，規模宏大，很多父母帶孩子一起來，此前為大家寫春聯，更讓他感覺對公益的熱忱，兔年新年，他將和往年一樣，為民眾準備帶金紙張，並用好友、富樂頓中文學校校長特別篆刻的印章為春聯蓋章，字章輝映，為大家送上濃濃的新年祝福。

多次參加世界日報迎春年節展的書法家陳復瑋（Phil陳），將再次登場為大家揮毫寫春...
多次參加世界日報迎春年節展的書法家陳復瑋（Phil陳），將再次登場為大家揮毫寫春聯。（檔案照）

書法 世界日報 加州

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