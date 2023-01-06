世報年節展╱陳復瑋揮毫送春聯

陳復瑋近日已開始在家提前為大家寫春聯。（檔案照）

揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦的「2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展」豐富多彩的連台好戲，將有備受民眾歡迎的寫春聯活動，來自南加州 的四位書法 大師將現場為民眾揮毫表演中國書法，撰寫春聯，送上新春祝福。

多次參加世界日報迎春年節展的書法家陳復瑋（Phil陳），將再次登場，為民眾撰寫春聯。陳復瑋表示，為盡可能滿足民眾想要春聯的需求，這些天他已提前在家開始寫春聯，目前完成了100多幅。

1983年從台灣來美的陳復瑋，多年前往中國從事時尚包包品牌加工、設計和進出口生意，但一直沒有放棄從小就喜歡的中國書法，只要有閒，他都會拿出硯台，磨出一方香墨，筆耕不綴。尤其在生意穩定之後，揮毫書法成了他生活中不可缺乏的日常，在此前的新年年節展中，他曾為民眾書寫200多幅春聯，給大家留下深刻印象。