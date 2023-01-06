我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

乳癌治療新發現 「干擾素」可阻癌細胞分裂、自爆

記者張庭瑜／綜合報導
新發現將有望大幅增加乳癌康復機率。（abc7截圖）
新發現將有望大幅增加乳癌康復機率。（abc7截圖）

洛杉磯加大（UCLA）與德州大學聖安東尼奧健康科學中心（The University of Texas Health Science Center at San Antonio）近期發現的兩項新研究，有望大幅增加檢測前期乳癌的機率。

乳癌在女性十大癌症排序第一，更在2020年癌症致死率中排名第四名。患者通常只能通過自我按壓評估後才能發現異狀，而早期症狀，常常讓患者因淋巴組織混淆， 錯過最佳治療時機。

德州大學聖安東尼奧健康科學中心研究人員檢測超過3萬個基因後，成功發現一個可以阻擋三陰性乳腺癌的基因組。研究員瓦德拉穆迪（Ratna Vadlmudi）表示，他們發現干擾素ERX-41可以與溶酶體酸性脂肪酶A(lysosomal acid lipase A，簡稱LIPA) 結合後，讓癌細胞內質網內的LIPA無法分裂，隨後自爆。

另一項研究發現幫助科學家了解癌症細胞的轉移，UCLA瓊森綜合癌症中心赫維茨（ Sara Hurvitz ）博士表示，許多患有惡性度較高的HER2陽性乳癌的患者，通常癌症轉移速度更快，而研究人員因一直找不出轉移規律及最佳治療時間苦惱許多。

直到近期，一名研究人員發現該癌細胞主要在人體睡眠期間分裂更快。研究人員表示，發現這點後，將有助於影響治療時間的安排，並為戰勝癌症的路途中，點亮一盞燈。

而ERX-41也在動物研究中取得不錯成績，成功在60天內擊退癌症。研究人員預計將在明年開始人體臨床試驗。

癌症 檢測 癌細胞

上一則

H Mart爾灣Northpark新分店 1/11上午盛大開幕

下一則

華人居民多…巴沙迪那市租金管控生效 反對者提告

延伸閱讀

醫師預估只能再活一年 英國男子奇蹟抗癌重生

醫師預估只能再活一年 英國男子奇蹟抗癌重生
66歲網壇「女金剛」娜拉提洛娃 罹喉癌、乳癌

66歲網壇「女金剛」娜拉提洛娃 罹喉癌、乳癌
網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌

網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌
體質「偏酸」容易得癌症？醫師這麼說

體質「偏酸」容易得癌症？醫師這麼說
收27萬無證移民 德州聖安東尼奧成聚集地 收容再轉他處

收27萬無證移民 德州聖安東尼奧成聚集地 收容再轉他處
別再傳酸性體質致癌 國衛院研究揭癌細胞長期適應之謎

別再傳酸性體質致癌 國衛院研究揭癌細胞長期適應之謎

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
曾經風頭一時無兩的特斯拉，股價2022年遭遇滑鐵盧，令許多投資者慘賠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

2022-12-30 15:20

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開