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華裔女音樂家張暘 勇奪好萊塢最佳奇幻音樂獎

記者啟鉻／洛杉磯報導
張暘獲獎照。（受訪者提供）
張暘獲獎照。（受訪者提供）

來自中國的女作曲家和音樂製作人張暘（Yang Zhang），在第13屆好萊塢音樂媒體獎（Hollywood Music in Media Awards，HMMA）頒獎典禮上，所創作的科幻概念音樂單曲「烈焰之王」（The Lord of Flame ）獲得最佳科幻／奇幻類音樂獎（best Sci-Fi/ Fantasy genre）。張暘還致力於AI領域音樂創作，並與西柯汶那市（West Covina）有長期合作計畫，推動AI音樂藝術普及教育項目。

HMMA的頒獎儀式在2022年11月16日在好萊塢傳統的Avalon Hollywood舉行。好萊塢音樂媒體獎旨在表彰全球視覺媒體原創音樂（包括歌曲和配樂）的組織，即電影、電視、視頻遊戲、預告片、商業廣告、紀錄片和特別節目的音樂，以及來自世界各地的優秀獨立藝術家和影響力的音樂人。該獎項歷來是主流獎項包括艾美獎、葛萊美獎、金球獎和奧斯卡獎等音樂類別獲提名人，及獲獎者的評介指標。張暘於2021年曾獲得提名，這次也是首次獲獎。

張暘表示，她獲獎作品來自她的另一獲獎專輯「冷酷仙境與火焰盡頭」（Hard-boiled Wonderland and the End of Flame）。該專輯曾獲2022年Global Music Awards銅獎，具有超現代成人世界的童話體驗，突破科幻／奇幻音樂流派界線，形成她獨有的個人音樂創作風格。她說，是傳給科幻／奇幻類型音樂的個人信息，是一首融合了所有對比度情感得到的混合詩歌。

張暘說，之所以能成為作曲家及音樂製作人，與孩童時敏銳感受律動節拍有密切關係，並是她的父母發現了她的特點，引導她接受音樂啟蒙教育。她五歲開始學習鋼琴，很快展現了非凡音樂天賦。她說，當她觸摸到琴鍵，彈奏曲子時，她能強烈感受音樂表達的情感，全身心與音樂相融。她進入上海音樂學院附中，標誌著她開始接受正規音樂教育。11歲開始學習作曲，向作曲家沙漢昆、楊立青、郭文景學習，先後畢業於上海音樂學院、中央音樂學院。曾赴歐洲參加國際音樂節。十年前赴美留學，在南加大電影音樂專業深造，並獲得碩士學位。

她還於2010年以中國新生代音樂的身分，簽約美國音樂出版商Ed Steinberg，2016年與洛杉磯音樂出版商Andrew Robbins合作。

張暘在AI人工智慧音樂領域也不斷探索，並取得卓越成績。她2017年初成立了Mercury Orbit Music AI音樂初創公司，組建了由業界優秀人工智能專家、葛萊美提名音樂人等組成的跨領域團隊，參賽XPRIZE。次年被XPRIZE評選為世界前30名人工智能技術中，唯一涉及到音樂領域的團隊。2019年，受邀參加聯合國舉行的AI For Good高峰論壇會，並在會議中展示在音樂作曲方面的創新技術。

由於她在AI音樂創作領域的突出成就，首創人工智能音樂啟迪項目系列，推動人人作曲概念到社會各個年齡階層，也正式進入美國公立學校教育系統。她的「AI-enabled Music Program」，現與西柯汶那市簽訂長期合作計畫，並正陸續向其他學區推廣。

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