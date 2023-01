華裔女音樂家張暘 勇奪好萊塢最佳奇幻音樂獎

張暘獲獎照。(受訪者提供)

來自中國的女作曲家和音樂製作人張暘(Yang Zhang),在第13屆好萊塢音樂媒體獎(Hollywood Music in Media Awards,HMMA)頒獎典禮上,所創作的科幻概念音樂單曲「烈焰之王」(The Lord of Flame )獲得最佳科幻/奇幻類音樂獎(best Sci-Fi/ Fantasy genre)。張暘還致力於AI 領域音樂創作,並與西柯汶那市(West Covina)有長期合作計畫,推動AI音樂藝術普及教育 項目。

HMMA的頒獎儀式在2022年11月16日在好萊塢傳統的Avalon Hollywood舉行。好萊塢音樂媒體獎旨在表彰全球視覺媒體原創音樂(包括歌曲和配樂)的組織,即電影、電視、視頻遊戲、預告片、商業廣告、紀錄片和特別節目的音樂,以及來自世界各地的優秀獨立藝術家和影響力的音樂人。該獎項歷來是主流獎項包括艾美獎、葛萊美獎、金球獎和奧斯卡獎等音樂類別獲提名人,及獲獎者的評介指標。張暘於2021年曾獲得提名,這次也是首次獲獎。

張暘表示,她獲獎作品來自她的另一獲獎專輯「冷酷仙境與火焰盡頭」(Hard-boiled Wonderland and the End of Flame)。該專輯曾獲2022年Global Music Awards銅獎,具有超現代成人世界的童話體驗,突破科幻/奇幻音樂流派界線,形成她獨有的個人音樂創作風格。她說,是傳給科幻/奇幻類型音樂的個人信息,是一首融合了所有對比度情感得到的混合詩歌。

張暘說,之所以能成為作曲家及音樂製作人,與孩童時敏銳感受律動節拍有密切關係,並是她的父母發現了她的特點,引導她接受音樂啟蒙教育。她五歲開始學習鋼琴,很快展現了非凡音樂天賦。她說,當她觸摸到琴鍵,彈奏曲子時,她能強烈感受音樂表達的情感,全身心與音樂相融。她進入上海音樂學院附中,標誌著她開始接受正規音樂教育。11歲開始學習作曲,向作曲家沙漢昆、楊立青、郭文景學習,先後畢業於上海音樂學院、中央音樂學院。曾赴歐洲參加國際音樂節。十年前赴美留學,在南加大電影音樂專業深造,並獲得碩士學位。

她還於2010年以中國新生代音樂的身分,簽約美國音樂出版商Ed Steinberg,2016年與洛杉磯音樂出版商Andrew Robbins合作。

張暘在AI人工智慧音樂領域也不斷探索,並取得卓越成績。她2017年初成立了Mercury Orbit Music AI音樂初創公司,組建了由業界優秀人工智能 專家、葛萊美提名音樂人等組成的跨領域團隊,參賽XPRIZE。次年被XPRIZE評選為世界前30名人工智能技術中,唯一涉及到音樂領域的團隊。2019年,受邀參加聯合國舉行的AI For Good高峰論壇會,並在會議中展示在音樂作曲方面的創新技術。

由於她在AI音樂創作領域的突出成就,首創人工智能音樂啟迪項目系列,推動人人作曲概念到社會各個年齡階層,也正式進入美國公立學校教育系統。她的「AI-enabled Music Program」,現與西柯汶那市簽訂長期合作計畫,並正陸續向其他學區推廣。