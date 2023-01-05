華資旅館業 少數族裔企業模範

美國人口普查局最新統計少數族裔擁有的企業中，亞裔業主排第一。（聯邦人口普查局）

美國人口普查局（US Census）1月4日公布了2020少數族裔企業調查，亞裔 擁有企業（Asian-owned businesses）和僱用員工在所有少數族裔中數量最多，在亞裔企業中屬於旅館 和餐飲服務行業占比最大，華人 業者分享為什麼華資旅館業能夠做大做強的成功經驗。

人口普查局報告指出，美國企業中約有20%或120萬家為少數族裔擁有，他們僱用了大約990萬名員工，每年工資總額為3574億美元。其中亞裔業主擁有61萬2194家企業，僱用了大約520萬名員工，在所有少數族裔企業中數量最多。而且，很大一部分亞裔企業（23.8%）屬於旅館住宿和餐飲服務行業，該行業的亞裔企業數量遠遠超過其他少數族群的企業數量。

為什麼有眾多亞裔和華人投入旅館業而且做得很成功？南加州大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生總結經驗，他從1970年代移民美國後從事旅館業，從中小型家庭式旅館起步，成功有幾個原因。首先，第一代華人移民創業有語言障礙，但從事旅館業只要會聽會講初級英語即可；其次，1973年租賃旅館經營權投資1萬元就可以，也不必向銀行貸款及朋友周轉。第三，華人吃苦耐勞，尤其家庭式旅館全家人一起上陣，既是老闆又是員工，省下不少僱工費用；第四，購買小旅館只要付一成頭期款即可，而且，旅館是不動產，通常都會升值。因此，成功率在95%以上。

1984年大洛杉磯旅館協會通訊錄上的會員就已超過1000家。到了1990年代，來自中國大陸的投資者大手筆購買南加州大型旅館，因為成本較高，營收利潤並不高。但是，隨著大批中國觀光客和商務旅客來美，多數人首選華資旅館落腳，也給華資旅館帶來新商機。

最近三年疫情大流行對各行各業都有影響，但是，對於小型旅館影響不大。因為，很多低收入者買不起房，長期以低租金的小型旅館為家。另一方面，政府也給企業提供紓困金低利息貸款，包括中小型旅館業在內。因此，大多數中小型旅館都能堅持下來。

然而，在家庭式旅館長大的台灣人第二代，多數在美國受到良好教育，有自己的專業和興趣，不願意接手上一代經營的小型旅館。因此，部分華資小型旅館都轉手給了印度人，目前印度人擁有的旅館是華資旅館的兩至三倍。

當然，也有少數台灣人第二代從事旅館業，但已走出上一代的家庭式小旅館模式，從事大型旅館的管理。例如，楊茂生的兒子專業是不動產律師，後來與別人合夥從事幾家大型旅館的管理，疫情期間在家工作遙控指揮，這同上一代華人業者的管理模式大不同。此外，華資旅館業者面臨常見的違反聯邦殘障法案訴訟，因為懂法律，知道如何避免違法，以及如何應對濫告，使業者可以減責和避免賠償損失，降低了旅館經營成本。