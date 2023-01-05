洛城新語／中國會讓美國疫情再次重創？

洛城新語

近幾日，網路社群平台流傳訊息，恐懼加州再成中國疫情 大爆發首個前沿傳播地；台灣網友也說，元旦從大陸返台的524人，篩檢出146人帶XBB.1.5新病毒，傳染力超強，直接進入肺部，確診時難驗出，沒有疫苗 可預防，死亡率比BA.5等病毒高。對照中國疫情失控，很多華人擔憂蔓延美國，讓美國和經濟再次重創。

有洛杉磯網友說，鄰居從中國回來，飛美班機絕大部分乘客都是陽性，飛行過程中咳嗽聲不停，但在國內機場檢驗時多數人都給出陰性證明，到美國後發現是陽。這些人抵達美國後沒有任何隔離，照樣出門買菜吃飯，擔心會不會把病毒傳到洛杉磯，也在全美引發再次大流行。

上述擔憂可能和2020年初的經驗有關。當時中共隱瞞疫情，等傳播全球後才宣布武漢發生新冠肺炎。去年底迄今，中國疫情大爆發，中方專家說，部分地區高達七、八成人口感染，全中國感染者可能已逾6億。少數愛國粉紅還說，要把病毒傳給美國。

很多訊息綜合看，讓人聯想中國出現許多「白肺」病人，不像過去新冠只感染上呼吸道，讓人懷疑中國又有新病毒，不是現有疫苗可遏止，才出現大量感染者病亡。加上春節在即，數億人次返鄉擋不住，大流行可能讓病毒肆虐傳來美國，引發不少人恐慌。

不過，這些擔憂目前缺乏科學根據。世衛(WHO)報告，指中國未發現新的病毒變異株。美國聯邦疾病防治中心則說，目前全美新冠肺炎確診病例約四成為Omicron新型亞變異株XBB.1.5，高於前周的20%，東北各州更高達75%是XBB.1.5感染，即目前在中國流傳的變種病毒 。

路透最新報導，中國疫情擴散，實驗室研究顯示，XBB能逃脫先前感染或接種疫苗得到的抗體，使接觸該變異株可能感染或重新感染，並出現症狀的可能性更高，但疫苗能預防重症及死亡仍有效。

這些權威機構數據，或可化解中國新病毒感染美國的擔憂，但也顯示，變種病毒確實威脅曾注射疫苗的人，即使打過第四劑，現在抗疫力剩多少、能否抵擋XBB.1.5病毒，似未見具體數據。

中國開放國境，掀起包機出國熱潮，海外很多華人也返鄉，新疑慮隨之而生。美國的兩種主要疫苗莫德納、輝瑞有效率達95%，2021年聯邦政府獎勵100美元注射後，注射率依然不到六成，但卻遏止住疫情大流行。

和中國同種的新病毒是否在美國再掀起災難性流行，專家樂觀指不至於。但美中航班增加和彼此開放國境，開啓另一扇增加病毒傳染新門戶，不無可能加重美國疫情。所以大家還是請小心防疫，前三年我們避免公眾接觸、出門戴口罩、回家勤洗手等習慣，最好還是維持，保護好自己和家人健康。