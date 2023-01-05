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世報年節展／中心健保優惠多 擺攤解疑惑

記者楊青╱洛杉磯報導
中心健保負責人Gary蔡表示，每年1月1日至3月31日是紅藍卡健保調整期，希望改變選擇的民眾可以在此時段重新調整和選擇健保計畫。（檔案照）
中心健保負責人Gary蔡表示，每年1月1日至3月31日是紅藍卡健保調整期，希望改變選擇的民眾可以在此時段重新調整和選擇健保計畫。（檔案照）

洛杉磯世界日報和蒙特利公園市政府等單位合辦的「2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展」，除了兼顧民眾喜迎新春和吃喝玩樂的各種期待，新年沒有後顧之憂的的健康保障更是不能缺少。為南加華人社區服務近20年的中心健保（Central Health Medicare Plan HMO），不僅是本次年節展的贊助商之一，更會在現場擺攤設點，為民眾新年健保答疑解惑。

中心健保負責人Gary蔡介紹，他們從2004年開始為社區服務，南加州銀髮族的大力支持見證了它19年來的發展壯大，新的一年中心健保將為年長者提供更多優惠、省錢、方便、實用，讓銀髮族的健康更有保障。

Gary蔡解釋，加入中心健保計畫首先要年滿65歲，或者是符合一些資格拿到聯邦紅藍卡。聯邦紅藍卡通常提供看醫就診80%的醫療費用，剩餘的20%需要持卡人自付，自付額是沒有上限。他舉例說，如果發生比較大的不幸住院或手術花10萬元，患者自付2萬元，且沒有上限。所以多年來政府銀髮族，如果要對自己健康有更大保障，可以加入有紅藍卡相關輔助計畫的保險公司，比如中心健保。

Gary蔡表示，中心健保的「悅享計畫 」和「安美計畫」均是受到銀髮族信賴的計畫。中心健保悅享計畫(HMO)除了給會員每年高達1500元保費補助外，還提供會員0元醫師看診；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；遠程醫療；普通藥(第一及第二等級) ；化驗檢測及X光服務。同時還提供每季度隨心卡 (FlexCard)， 健身房，櫃台成藥、中草藥福利，眼科及牙科優惠。此外還有5萬元的海外緊急醫療補助等等。

中心健保安美計畫(HMO C-SNP)則是為符合聯邦醫療保險投保要求的心血管疾病 、慢性心衰竭(CHF) 、糖尿病等患者量身定做，福利包含每月50元的B部分保費回饋，0元醫師看診、不限天數的住院福利、無限次數針灸、交通車接送服務、胰島素及糖尿病用品、 遠程醫療、普通藥(第一和第二等級)、優選生鮮食品等等。

Gary蔡表示，中心健保多年來備受長輩們歡迎的一個特色是醫療網絡的很多醫生都會說病患本民族語言，包括中文越文韓文等等，很多資訊均有中文版本，客服人員可以直接用中文跟年長者溝通。

新年紅藍卡健保轉換期已過，不過Gary蔡表示，每年1月1日至3月31日都是紅藍卡健保的調整期，如果已經選擇加入計畫但對選擇的計畫不滿意，可以在該時段進行調整。比如之前沒有選擇中心健保、或是離開中心健保的會員，可以重新回到中心健保。

健保 紅藍卡 聯邦醫療保險

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