我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

工研院9黑科技 參展CES耀眼

拉斯維加斯訊
展前記者會吸引多國媒體駐足採訪，爭相體驗工研院的運動科技。（工研院提供）
展前記者會吸引多國媒體駐足採訪，爭相體驗工研院的運動科技。（工研院提供）

全球矚目的「2023 美國消費電子展」（CES），1月5日起將連續四天在拉斯維加斯（Las Vegas）登場亮相。號稱年度科技趨勢前哨戰的CES，據官方預估今年會是自疫情爆發以來，美國最大的商業活動，展會規模將相較去年成長40%。中華民國經濟部技術處為推動臺灣創新科技接軌國際，帶動產業發展，支持工研院以主題館的形式實體、虛擬同步參展。展出將涵蓋運動科技、AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術。

工研院創新技術在展前記者會現場上吸引了大量外國媒體駐足體驗，讚不絕口。其中，Sentertainment Digital Media記者Christine Bar Noel本人平常就有運動習慣，在試騎工研院的「運動生理感測與指導數位分身」腳踏車後，對熱影像技術測量生理資訊科技直呼「超酷！」，並要求攝影師同步拍攝並介紹給觀眾。美聯社記者Rick Bowmer則表示，「可以邊騎邊矯正姿勢！這正是我想要的，我要靠它恢復身材！」 Health Tech Insider的主編Alfred Poor博士認為，工研院iMetaWeaR深具潛力，除了應用在元宇宙概念中，還可以延伸到各種運動訓練相關領域，並稱其「背後潛力商機無窮」。

「運動生理感測與指導數位分身」為消費者提供隨身教練般的體驗。（工研院提供）
「運動生理感測與指導數位分身」為消費者提供隨身教練般的體驗。（工研院提供）

據統計，此次活動臺灣約有148家展商參加。就此，中華民國經濟部技術處表示，臺灣具備相當強大的創新能量，根據經濟部「2022-2023產業技術白皮書」，在產業創新基礎環境的國際評比中，台灣在技術移轉服務普遍程度方面，2022年相較2021年前進四名、躋身前十名。台灣科技能量豐沛，經濟部科技專案的法人研發創新技術也屢獲國際大獎，如2022年連續榮獲全球百大創新機構獎（Top 100 Global Innovators）、愛迪生獎（Edison Awards）、全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），今年也獲得消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）皆證明了台灣的研發創新力。

「室內外自主移動載具Cubot ONE」首創送餐到府的應用服務，可在室內外自由移...
「室內外自主移動載具Cubot ONE」首創送餐到府的應用服務，可在室內外自由移動，還能搭電梯跨樓層配送，已串聯統一集團外送平台foodomo進行場域實證。（工研院提供）

近年來，疫情及元宇宙等議題推動下，「改變運動習慣」的需求催生了諸多運動科技的創新研發。而臺灣本身擁有完善的運動產業供應鏈，不僅自行車、羽球產品、健身器材等廠商在全球市佔率分占前三大，加上過去累積深厚的資通訊、數位內容發展基礎，皆有利臺灣發展運動科技。扣緊CES 2023創新聚焦Web 3.0議題，工研院主題館今年也首度擘劃運動科技領域，一口氣展示四項創新技術，如「智感心運動眼鏡」（iSportWeaR）、「多觸感擬真體感衣」（iMetaWeaR）、「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」、「運動生理感測與指導數位分身」。

知名播客MacVoices稱讚元宇宙科技「多觸感擬真體感衣」可讓玩拳擊或西洋劍遊...
知名播客MacVoices稱讚元宇宙科技「多觸感擬真體感衣」可讓玩拳擊或西洋劍遊戲者身歷其境。（工研院提供）

另外，工研院主題館也在AI人工智慧、ICT資通訊、機器人領域，分別展示五項技術，包括以AI打造低碳綠色通訊的「5G節能專網解決方案」；一個眼神秒懂魚種的「我視AI魚缸」；可以搭電梯的無人送餐車「室內外自主移動載具Cubot ONE」；可提高電動車續航力的「碳化矽電動動力驅控器」；以及可望開啟人機協作新時代的「機器人史密斯」（RobotSmith）。力拚將台灣創新技術推向國際，期望帶動國際產業交流。

此次CES預計將有超過158個國家和地區的1500個參展商，參會人數將達10萬人。工研院今年持續創新作法，將實體展覽和數位虛擬展示結合，不間斷跨時區服務，獲得高度好評，已陸續吸引多家國內外業者洽詢合作。

全球首創的「我視AI魚缸」，可以依據遊客注視方向將水族生物資訊呈現在顯示器上，奪...
全球首創的「我視AI魚缸」，可以依據遊客注視方向將水族生物資訊呈現在顯示器上，奪得「消費性電子展創新獎」。（工研院提供）

CES 2023 AI

上一則

洛縣無名屍 保留3年統一火化

下一則

世報新App 下載抽iPhone 14Pro

延伸閱讀

美2023年消費科技支出估減2.4% 連續第二年下滑

美2023年消費科技支出估減2.4% 連續第二年下滑
快看世界／CES黑科技：10秒刷牙器、嬰兒哭聲分析機...

快看世界／CES黑科技：10秒刷牙器、嬰兒哭聲分析機...
索尼本田攜手 預告CES展發表首款合作電動車

索尼本田攜手 預告CES展發表首款合作電動車
神學士再出手 禁止女性在非政府組織工作

神學士再出手 禁止女性在非政府組織工作
馬英九挺核能 諷經濟部長「美花美花瞞天下」

馬英九挺核能 諷經濟部長「美花美花瞞天下」
連三黑 台11月外銷訂單大減23%

連三黑 台11月外銷訂單大減23%

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
曾經風頭一時無兩的特斯拉，股價2022年遭遇滑鐵盧，令許多投資者慘賠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

2022-12-30 15:20

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪