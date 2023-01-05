工業市新手女駕駛 18歲生日被撞入河中

救援人員正在將被撞落水汽車拉上岸。（李若提供）

工業市 4日上午發生一起兩傷車禍 ，一名新手司機和她駕駛的車輛，被一輛雨中打滑沒咬住刹車的大卡車「拱」入河中。當天正好是新手司機18歲生日，這份始料不及的車禍禮物，令其驚魂落魄永生難忘。

當天上午的車禍發生在工業市與羅蘭岡交界的Nogalas和Arenth Ave.交口附近，當時天下小雨，路面濕潤，該交口附近的San Jose Creek Diversion Channel平常乾涸的河道，水位大概半呎深。一輛大卡車在準備轉彎過橋時，疑似路面打滑不及煞車，撞上前面經過的一輛銀色日產（Nissan）。日產車不堪重撞，被強大衝力彈出，瞬間衝過路面鐵網，直衝入河中。所幸當時河水不深，車輛衝入河道後車上司機打電話通知家人，家人馬上911向警消部門求援。消防人員和救護人員立即趕往現場，搶救順利，受害車上的兩人受傷，疑似無大礙。

救援人員正在將被撞落水汽車拉上岸。受害車輛司機和乘客兩人輕傷。（李若提供）

西裔受害司機的母親受訪表示，她的女兒剛剛開車不久，當天正好是她18歲生日，本來準備和朋友一起去慶祝生日，沒想到會收到這麼離奇的生日禮物；所幸汽車被撞彈出後受到鐵網阻力，也所幸河道水不深，沒有造成重大傷亡。但受害人也已魂飛魄散。這位母親表示，女兒應該是一輩子都不會忘記她的18歲生日。

警方表示，近期南加州 持續陰雨天氣，有時常常幾天連續下雨，開車容易打滑，尤其是路面出現積水時，車子容易打飄甚至發生偏離，所以保持距離和放慢速度提早刹車都非常重要，一旦意外發生，可以有足夠時間將災難降低到最小。