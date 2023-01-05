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洛縣無名屍 保留3年統一火化

記者趙健／洛杉磯報導
一直無人認領的骨灰將被安葬在洛杉磯縣公墓。（Google地圖）
一直無人認領的骨灰將被安葬在洛杉磯縣公墓。（Google地圖）

洛杉磯，每年有大量無人認領的遺體，這些遺體在被保留三年後將被縣政府統一安排火化。 洛杉磯縣公墓（Los Angeles County Crematory and Cemetery）日前舉辦了一場喪葬儀式，將上千具未被家屬認領的遺體統一安葬在洛杉磯。

針對無人認領的遺體的處理方式，每個州遵循各自不同流程。就此問題，世界中華殯儀館負責人鄺之才表示，就洛杉磯縣來說，縣政府會負責安置這些遺體。一經發現後，通常會先在縣政府的停屍間裡存放六個月，在這期間會繼續試圖聯繫死者親屬，甚至是在國外的親屬。如果六個月後還未能找到死者親屬，則會把部分屍體根據需要捐給醫學院，並對剩餘遺體火化。火化後的骨灰也不會立刻下葬，而會被安置在縣政府的墓園內，並繼續尋找逝者親屬。如果三年後還未聯繫到親屬，才會將這些骨灰安葬在洛杉磯縣公墓。

為無人認領的遺體舉辦喪葬儀式是洛縣由來已久的傳統，自1896年開始至今已125年，旨在讓逝者安息。此次儀式安葬的1624具遺體，均為2019年往生的逝者。葬禮主辦方表示，下葬儀式是跨越宗教信仰的儀式，在當地牧師的主持之下，儀式以「告別之歌」開場，洛縣各地的信仰領袖也會幫忙祈禱並送上祝福。

不過，這些無人認領的遺體並不意味著身分不明。很多逝者的信息是已知的，有關部門也能夠聯繫到其親屬。但實際的問題是，許多人拒絕承擔責任，理由之一是難以負擔葬禮費用。通常，這些費用很容易就會超過7500美元。

據華盛頓郵報一項調查顯示，全美每年有上萬具無人認領的遺體。特別是在疫情爆發後，該數據飆升，有些地區無人認領遺體的數量激增30%。實際上即使在大流行之前，這也是一個嚴重的問題。在美國人口最多的洛杉磯縣，每年約有6萬人死亡，其中2%至3%的屍體無人認領。

鄺之才表示，在洛杉磯，火化一具屍體的費用基本在2500元以上，這包括申請火化證明及保存轉運的費用。如安排儀式，則價格更高。

這些無人認領的往生者的葬禮事宜由洛縣縣政委員會（LA County Board of Supervisors ）、洛杉磯衛生保健服務部(Department of Health Care Services)、逝者事務部（Decedent Affairs）和洛杉磯縣南加大醫療中心（LAC-USC Medical Center）的牧師共同組織。其中的逝者事務部專為在洛縣轄區內死亡，且未被家屬認領的遺體處理火化及安葬事宜。

洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，「我們有責任確保那些在洛縣無人認領的每一位逝者，都得到尊重和莊嚴的安息，無論他們來自何處，以及他們是如何來到這裡。」

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