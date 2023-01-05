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假買勞力士表真行搶 洛縣3嫌被捕

洛杉磯訊
洛縣1女和2未成年人假意買勞力士表， 實則行搶。（示意圖，Unsplash.com）
洛縣1女和2未成年人假意買勞力士表， 實則行搶。（示意圖，Unsplash.com）

歐溫岱( Irwindale)警局稱，通過洛杉磯縣的在線市場OfferUp，所進行的一次銷售交易，導致三名搶劫嫌疑人被捕。他們被控在除夕夜搶了一只勞力士手表。

事情發生在去年12月31日下午2點左右，地點在Arrow Highway的15800街區。歐溫岱警方在新聞稿中指出，受害人在該應用程式上發布銷售勞力士手表的廣告，並安排與潛在買家會面。警方稱，當受害人與買家會面時，女買家示意兩名未成年人過來，結果兩名嫌疑人都舉著手槍索要勞力士手表。

被捕的這名女子、23 歲的斯科特 (Anabella Scott)，被確認為來自沙漠溫泉(Desert Hot Springs)，她和兩名少年後來都被捕，並都被控搶劫和使用致命武器襲擊他人。

警方說，這兩名少年都被開了罰單，並交給他們的父母監護，將在未來的少年法庭出庭。斯科特則被裁定保釋金 10萬元，被關押在西柯汶那監獄

警方稱，透過搜查令，在她家中發現了被搶的勞力士手表和兩支手槍。不過該件事仍在繼續調查之中。

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