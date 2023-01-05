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台美人基金會獎助學金 每人7500元 即日開放申請

洛杉磯訊
2023年「台美人獎學金基金會」提供獎助學金給台美移民子弟。（主辦單位提供）
2023年「台美人獎學金基金會」提供獎助學金給台美移民子弟。（主辦單位提供）

2023年「台美人獎學金基金會」(Taiwanese American Scholarship Fund, TASF)獎助學金即日起開放申請，提供台美移民子弟獎學金資助，將獎助十名學生，每人7500元，總額7萬5美元，4月3日截止。

凡是將於2023年秋天進入大學院校就讀，且需經濟援助的美國地區高中應屆畢業生，或大學院校在學一年級學生，GPA成績3.0以上，家庭收入相當或低於聯邦、州、縣低收入水平者，均可申請。

全美國的台美人皆可以申請。美國公民或綠卡持有人，其父母或祖父母來自台灣、需提供家庭低收入證明，並積極參與台美社區活動或文化傳承。歡迎符合以上要求者上網：https://tascholarshipfund.org/2023-tasf-scholarship-overview/ 下載申請。

另外，2020、 2021、2022年已獲得台美人奬學金的學生，只要其在學學業成績GPA 3.45以上，不需要再填申請表，基金會將繼續提供學生每人7500元鼓勵他們持續努力，完成大學學業。

 

台美人獎學金基金會(TASF)是美國政府立案的非營利組織，建立於2014年，其使命在於幫助在美國的台美青年有接受高等教育機會，為更美好的未來奠定基礎。TASF是全美唯一一個針對全美國台美人頒發的獎學金。TASF是由多位台美成功企業家和台美社區領袖共同支持而成立的，當中包括多位台灣政府僑委會所聘任的僑務委員、顧問和促進委員，都在基金會慈善捐款者名單中。

此外，台美人獎學金基金會的董事也與美國主流政商人士關係密切，如加州財務長江俊輝（John Chiang）、國會議員劉雲平（Ted Lieu）、 OpenTable's新的執行總裁（CEO ）Debby Soo、 Rotten Tomatoes共同創辦人和前執行總裁Patrick Lee、YouTube共同創辦人陳士駿（ Steve Chen）就都曾親臨獎學金頒獎典禮，與得獎學子對談，鼓勵他們有遠大的志向。https://tascholarshipfund.org/awards/

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