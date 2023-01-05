朋友圈PO寵物、玩樂最討喜 狂曬「2種內容」最讓人討厭

朋友圈的內心戲故事多，有人認為朋友圈宛如自媒體，點讚多寡不僅體現社交能量也展現其內容輸出。（本報記者／攝影）

朋友圈的內心戲故事多，有人認為朋友圈宛如自媒體，點讚多寡不僅體現社交能量也展現其內容輸出能力。什麼樣的朋友圈最容易拉黑？什麼樣的朋友圈最受歡迎呢？

批奏摺式集中點讚

也有人要麼不看朋友圈，要麼打開朋友圈就給所有人點讚。華人 Jenny說，她平時很忙，隔一陣她會上朋友圈開始像皇帝批奏摺一般，連點共同好友幾十個讚。點讚讓朋友高興，何樂不為呢。

還有人把朋友圈當作商業社交手段，有公司行號銷售在客戶發朋友圈時，他幾乎每條必點。他說，堅持點讚表明他在意這個客戶，對方發朋友圈就是想得到認同，他只是點個讚卻讓對方覺得很被重視。

點讚數證明社交能量

華人陳先生說，朋友圈點讚數某種程度代表了一個人的社交能力，這也是為什麼有人很在意點讚。他覺得一個人朋友圈單位時間內（比如一年裡）獲得的點讚總數，和這個人有多大能量（power）成正比。比如有的人天天發，一天發幾條，有的人半年才發一條，那麼每一條獲得的點讚數肯定不同。但是如果這倆人能量差不多（比如都是同一公司的主管），最後在一年內獲得的點讚總數會差不多。像馬斯克 雖然一天發幾條，哪怕是無關痛癢的，獲得的點讚數都比某小人物半年發一條的普通人生事件獲得的讚多，這就是社交能量的不同。

華人賈先生說，他最煩那些為了幾塊錢折扣整天發課外班廣告，搞得他連他們發的有內容的帖都不想理了。朋友圈總發廣告或者總是轉發別人的文章的人，多數是功利性或沒有自我輸出的人，這兩種人一般獲得的點讚多數都是商業關係。

他說，那種過於自我，不管他人感受，比如天天曬娃、炫富或發得太頻繁也讓人討厭。發一些寵物、吃喝玩樂這些有實用訊息，或者原創觀點之類都會比較受歡迎，朋友圈點讚明顯就比發別的多。因為朋友圈某種程度也是自媒體，需要有內容輸出。