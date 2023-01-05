刷朋友圈點讚 友誼試金石？「1現象」最能鑑別朋友

朋友圈點讚的內心戲之多可能會到讓你懷疑人生的程度。海外華人不少人時常使用微信來聯絡，臨近年底各種假日，朋友圈更是成為無硝煙的社交戰場。（unsplash圖片）

朋友圈點讚的內心戲之多可能會到讓你懷疑人生的程度。海外華人 不少人常使用微信 來聯絡，臨近年底各種假日，朋友圈更是成為無硝煙的社交戰場，關於點讚、不點讚和給誰點讚的內心戲好多，究竟朋友圈是友誼的試金石，還是庸人自擾？

朋友圈設立初衷是朋友之間的分享，結果發展到今天卻時常事與願違，多少友誼的小船因此翻船。時常有華人抱怨某朋友看了自己的朋友圈，卻從不給自己點讚。於是開始胡思亂想，是對方把自己屏蔽了，還是自己做錯了什麼，或是不招人喜歡？有人的理解是，因為點讚本來就是零成本的事，是朋友當連一個讚都不點，還能指望什麼？要不就是哪裡看對方不順眼，心裡其實不喜歡對方，或就是嫉妒。

還有人覺得，朋友圈不看也就算了，看都看了，點一下讚就那麼難？點讚就是告訴朋友看過他的帖了，讓他知道你關注著他、關心著他，為他上傳的開心事而開心，這不是做朋友最基本的嗎？你不給人點讚，人就會認為你要麼不看他發的，要麼看了也裝沒看見，說明你不關心他，那人家覺得你不是朋友就很正常了，刪了你或者屏蔽你都是應該的。

對於朋友圈的點讚，有人持無所謂態度，也有人認為是友情的體現，尤其是那些聯繫比較少的朋友。華人林小姐說，她想維護的朋友，肯定跟他們有互動，有的很遠見不到，就靠朋友圈保持感情。即使不點讚，但是對朋友的朋友圈都熱情洋溢評論，朋友圈也是挺好的互動交流方式，不然那些不在身邊的朋友都疏遠了。

點讚就是社交行為

常有人無法忍受某朋友給別的共同朋友點讚，卻不給自己點讚的情形。大家管這種情形叫做「跳讚」，華人祝先生形容說，朋友圈點讚就像打招呼，刷朋友圈就像你走路遇到一群人，「跳讚」就是你只跟一些人打招呼，但是對另外一些人卻不搭理，對方不舒服就很正常。如果這個人都不點讚就沒事。

華人Tina于說，朋友圈既然是一個圈，大家都會看到共同朋友點讚狀態，對有些人點讚，對有些人不點讚的那種人，大部分就不是無意的。通常是故意不點，而不是不小心遺漏。這一般是不喜歡你的表現，別管見面時多熱情，都是假的。不是只有華人如此，臉書 上其他族裔之間尤其是女性也很看重彼此點讚，禮尚往來。本來朋友圈點讚就是一種社交行為，有的人就是踹著明白裝糊塗。

有人覺得「跳讚」會更容易鑑別朋友，因為如果那人不點讚你，只點讚某些人，很是說明問題。華人孫小姐說，她的一個已婚男性同學總是幾分鐘之內就點讚一個共同的已婚女同學，而她發的訊息就完全忽視。當然這個男同學說過這個女同學漂亮能幹，她倒是也沒生氣，只是覺得對方既然不喜歡看她朋友圈，她就把對方屏蔽，互不打擾。