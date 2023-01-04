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加州推迷幻藥合法 檢察官協會反對稱可能導致更多暴力犯罪

記者丁曙／綜合報導
加州檢察官協會強烈反對迷幻藥物合法化。(CDAA臉書)
加州檢察官協會強烈反對迷幻藥物合法化。(CDAA臉書)

2022年末，加州參議員威善高（Scott Wiener）重新提出SB 58法案，要求將個人擁有和使用某些迷幻藥物（psychedelic drugs）合法化。此案受到加州檢察官協會強烈反對，認為這項立法提案魯莽地將政策置於科學之上，因為許多迷幻藥已被證明是不可預測的，甚至與暴力犯罪有關。

加州地方檢察官協會 (California District Attorneys Association ，CDAA) 首席執行長托滕 (Greg Totten) 表示，該法案的作者正在規劃一條道路，讓這些危險的迷幻藥物在科學界和醫學界完全理解之前就合法化。如果他們提倡在醫療監督下進行治療，那也值得考慮。但目前科學並不完全理解這些藥物，這就是為什麼這項法案如此魯莽，因為它主張完全跳過科學審查。

加州參議員威善高提出的SB 58法案，尋求將許多危險的迷幻藥物（hallucinogenic drugs）大規模合法化，並稱得到包括退伍軍人在內的廣泛聯盟的支持。法案辯稱，頂尖醫科大學的研究表明，這些物質可以帶來顯著的好處，特別是對於治療心理健康和物質使用障礙，將個人使用合法化是結束種族主義毒品戰爭，及其失敗和破壞性政策的更大運動的一部分。

但托滕反駁說，作為檢察官處理涉及迷幻劑使用者的毒品案件，長期以來的重點一直是尋求治療，而不是讓他們坐牢。執法者可以通過強迫人們接受毒癮治療來幫助他們走上正軌，但是，只有在法律管理這些受控制物質的情況下才有可能。

加州地方檢察官協會是一個全州範圍的培訓和宣傳組織，代表當選的地區檢察官、設有刑事部門的城市檢察官，和3500 多名地方檢察官。

迷幻藥除罪化法案去年底捲土重來。早在2021 年，威善高提出的同類法案SB 519 曾在州參議會獲得通過，但是在州眾議會撥款委員會被擋下。因此，他在2022年底改頭換面推出SB 58法案，試圖二度闖關，目前尚未表決。

醫學界對於迷幻藥物的定義為，主要功效為改變認知與知覺的精神藥品，與游離藥品（dissociatives）、致譫妄藥三者因能誘發幻覺而包含在致幻劑的類別內。相較興奮劑或鴉片類藥物等影響意識狀態效果的類似藥物，迷幻藥劑傾向於誘發心智產生與一般意識相比有定性差異的體驗。

檢察官 加州 醫學

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