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報告：攔檢遭強制搜查 非裔機率多白人2.2倍

編譯組／綜合報導
加州非裔遭強制搜查2.2倍於白人。（美聯社）
加州非裔遭強制搜查2.2倍於白人。（美聯社）

加州種族和身分分析諮詢委員會（California Racial and Identity Profiling Advisory Board）年度報告指出，雖然黑人駕駛或行人遭到警察攔停的比例較低，但是遭到強制搜索的比例卻很高，一般來說是白人的2.2倍。

報告指出，加州執法單位共計攔停了310萬次，其中42%被認定是拉美裔，30%被認定是白人，15%被認定是黑人。「認定」與當事人陳述無關，而與執法人員觀感有關，因此報告才能分析執法人員對種族辦案（racial profiling）的成見有多深。

儘管黑人遭攔停的比例只有白人的一半，但他們遭到強制搜索的機率卻2.2倍於白人。另外15至17歲的黑人少年遭強制搜索的機率更六倍於白人少年。

諮詢委員會分析2021年間加州58個執法單位對於發動攔檢，與攔檢後強制搜查的比例做分析，以凸顯種族辦案的差異，而報告確實也發現黑人遭到強制搜查的機率偏高。依規定，包括23個加州最大的執法機關在內的58個單位，每年4月前都必須提交前一年的執法報告，包括執法人員如何認定對方的種族、性別。

黑人 加州 警察

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