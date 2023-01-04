「小綠綠」表現完美 激動自豪不喊累

晚宴開始前，北一女學姐和家長們熱烈歡迎「小綠綠們」入場。（記者劉子為╱攝影）

台北市立第一女子高級中學（北一女中）樂儀旗隊在玫瑰花車遊行 的表演已完美落幕，1月3日又馬不停蹄在迪士尼演出。為給北一女高樂儀旗隊慶功，南加州北一女校友會特地於2日舉辦晚宴，學姐、學妹和家長後援會歡聚一堂。世界日報專訪了本次遊行幕前幕後的主人公，看他們對這場讓台灣走向世界的精彩表演有何感受。

遊行過程很亢奮 回頭大睡

樂儀旗隊的三位小隊長在談及表演心得時，都直呼「十分興奮」。這三位小隊長分別是：樂隊隊長黃于倢，旗隊隊長路紹彤，儀隊分隊隊長潘詠琪。小隊長們表示，同學們從表演前夕開始感到激動而睡不著覺，2日清晨4點又為了演出而起床。路紹彤說，因為清晨就到現場準備，天氣很冷，當時擔心暖身不夠，但在行進的過程中逐漸被觀眾的熱情感染。遊行過程雖然長達兩小時，黃于倢卻坦言「沒有很累」，全程只覺得激動和自豪。不過因為表演時過於亢奮，中午回到酒店後許多同學都立馬呼呼大睡。

同學們「不覺得很累」的一大原因，是平時緊鑼密鼓的訓練。小隊長們表示，學期期間樂儀旗隊每周通常有五小時練習時間，今年暑假為本次演出進行了六周集訓，從早上8點練到下午5點，且有兩周整天在室外訓練。出國前一個月，每周末也加強練習。很多同學還會自主練習，往往一練就是兩小時。

社團的家長後援會會長楊永玲也坦言，同學們的日常訓練十分辛苦，比如學校的樂器有些沉重，而樂隊同學們要背著走十公里。又比如，旗隊揮旗易受天氣影響，有體型嬌小的同學需要大量體能訓練才能揮動。為減少同學們的負擔，家長後援會一直在為樂儀旗隊服務，從準備後勤補給，到縫補衣服，到此籌集赴美的資金和攝製表演，都是由家長們親力親為。

訓練時間 不如美國高中生

雖然訓練量已算紮實，但教練鄭顆澧坦言，北一女的訓練相較美國許多高中還是不夠。此行北一女和亞凱迪亞高中（Arcadia High School）的樂隊進行交流，鄭教練發現美國高中的訓練強度更高，訓練時間幾乎要多一倍。鄭教練表示，這主要是因為北一女學生們的課業重。鄭教練也是北一女學姐，她的工作以教學、指導和編排表演為主。為了本次遊行，教練們做了專門編排，比如通常沒有隊形變化，但本次加了許多行進間隊形的小轉換。

樂儀旗隊隊員主要為高二學生，學業相對較重。小隊長們都表示有努力兼顧練習和課業，很多同學在練習之餘有時間就讀書，此次來美很多人也隨身帶著課本。潘詠琪表示，壓力確實存在，不僅練習確實會壓縮學習時間，而且有時因為練習太累，回到家只想休息。小隊長們透露，此次回到台灣後，還要馬不停蹄地準備期末考試。

雖然辛苦，三位小隊長都很享受在樂儀旗隊的時光。談及加入社團的初衷，有人是因為國中就在管樂團，喜歡大家一起排練的感覺，有人是因為被學姐的表演吸引，覺得「很帥」「很新奇」。

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