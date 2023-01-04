玫瑰花車遊行 觀眾防疫拋腦後

放眼望去，只有零星的幾個人戴口罩。（記者朱敏梓╱攝影）

玫瑰花車遊行 1月2日（周一）早上8時在巴沙迪那市（Pasadena）盛大舉行。現場觀眾爆滿，許多觀眾天還未亮就早早駐紮在街道兩旁，甚至還有民眾自帶爐灶，在路邊做早餐。2023年的玫瑰花車大遊行像是回到了疫情 前，鮮有人戴口罩 ，大家彷彿已經將「防疫」拋諸腦後。

2日早晨約6點多時，巴沙迪那市科羅拉多大街(Colorado Blvd)和老城（Old Town）沿街兩旁，就已經坐滿民眾，到了7點多，在需要購票的觀眾席也是座無虛席，熱鬧非凡。不過也有民眾可能因為來得太晚沒有位置，聚集到周邊的建築群上，例如街道上的美國郵政服務局(USPS)和Urth Caffé等餐廳二樓，以及道路兩側的公寓樓上，也都站滿了人。

許多民眾自帶座椅，因為天氣較冷的緣故，民眾們還帶上保暖裝備，包括圍巾、披肩、毛毯等， 可以說是「全副武裝」。還有民眾一家人來看遊行，時間太早並沒有時間吃早飯，便自帶瓦斯罐和鍋灶，桌上放了一大盒雞蛋、玉米油和鹽，還有飲料，嫻熟地煎起了雞蛋，做起了熱騰騰的早餐。不少民眾買了披薩，零食和麵包等，邊等邊享受美食，慶祝新年盛事。

在遊行現場，幾乎沒有民眾戴口罩，整整一條街望去，只有零星幾個人戴口罩，其中多屬華人和年長者，一條一兩百米的街上，大約只有五、六個民眾戴口罩，大家彷彿早已不在意新冠疫情。在遊行過程中，民眾熱情高漲，並有民眾自告奮勇帶領大家高喊「新年快樂」。